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Дорожные компании потеряли 200 производственных баз, сотни автомобилей и спецтехники – Укравтодор

Дорожные компании потеряли 200 производственных баз, сотни автомобилей и спецтехники – Укравтодор

Из-за полномасштабного вторжения России дорожные компании Украины потеряли более 200 производственных баз, полтысячи автомобилей разных видов, более 300 единиц спецтехники, стоимостью не менее 3-4 млн грн каждая. Об этом сообщили в Укравтодоре.

Так, в частности, производственную базу Автомагистраль-Юг во временно оккупированном Токмаке разбили, а спецтехнику изуродовали.

— Оккупанты похитили горюче-смазочные материалы, ограбили склады, — рассказали в УАД.

Дорожные компании потеряли 200 производственных баз, сотни автомобилей и спецтехники – Укравтодор Фото 1

Фото: Укравтодор

— Отечественный дорожный рынок сильно пострадал из-за войны. В результате вооруженной агрессии все проекты строительства, капитального и текущего среднего ремонта государственных дорог пришлось заморозить. Без работы остались тысячи работников подрядных организаций, в том числе государственной акционерной компании Автомобильные дороги Украины, — отметили в ведомстве.

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Дорожные компании потеряли 200 производственных баз, сотни автомобилей и спецтехники – Укравтодор Фото 2

Фото: Укравтодор

По информации Укравтодора, также повреждены или разрушены 40 асфальтобетонных заводов, каждый из которых стоит десятки миллионов гривен.

Напомним, ранее первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Украина будет добиваться взыскания с России компенсационных выплат: как по судебным решениям, так и за счет передачи нашему государству замороженных на активов РФ.

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