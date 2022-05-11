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Факти / Україна / Суспільство

Дорожні компанії втратили 200 виробничих баз, сотні автомобілів та спецтехніки – Укравтодор

Ольга Тищук, Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
Дорожні компанії втратили 200 виробничих баз, сотні автомобілів та спецтехніки – Укравтодор

Через повномасштабне вторгнення РФ дорожні компанії України втратили понад 200 виробничих баз, пів тисячі автомобілів різних видів, більш ніж 300 одиниць спецтехніки вартістю не менше 3-4 млн грн кожна. Про це повідомили в Укравтодорі.

Так, зокрема, виробничу базу Автомагістраль-Південь у тимчасово окупованому Токмаку розтрощили, а спецтехніку понівечили.

– Окупанти викрали паливно-мастильні матеріали, пограбували склади, – розповіли в УАД.

Фото: Укравтодор

– Вітчизняний дорожній ринок сильно постраждав через війну. Внаслідок збройної агресії усі проєкти будівництва, капітального та поточного середнього ремонту державних доріг довелося заморозити. Без роботи залишилися тисячі працівників підрядних організацій, в тому числі державної акціонерної компанії Автомобільні дороги України, – зазначили у відомстві.

Фото: Укравтодор

За інформацією Укравтодору, також пошкоджено або зруйновано 40 асфальтобетонних заводів, кожен з який коштує десятки мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що Україна буде домагатися стягнення з Росії компенсаційних виплат: як за судовими рішеннями, так і за рахунок передачі нашій державі заморожених активів РФ.

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