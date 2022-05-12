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Факты / Украина / Общество

Грандиозные перемены: Арестович рассказал о чистках в Генштабе РФ

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
Грандиозные перемены: Арестович рассказал о чистках в Генштабе РФ

Советника главы ОП Алексея Арестовича рассказал, что российском Генштабе начались грандиозные зачистки. В частности глава Генштаба Валерий Герасимов фактически отстранен.

Об этом Арестович сказал в эфире канала Фейгин Live.

— У нас грандиозные перемены… В России смещают руководство Генштаба. Чистки, смещения и перестановки. По предварительным данным, Герасимов де-факто отстранен, де-юре еще занимает должность. Сейчас решается, давать ему время на исправление или нет. Это все нуждается в проверке, могут оставить, могут дать еще шанс, — отметил Арестович.

По его словам, смещен также командующий 1-й танковой армии, элитного российского соединения, на которое была сделана основная ставка. Более того, на него заведено уголовное дело.

Арестович добавил, что поменяли командующего центральным военным округом.

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