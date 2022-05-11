Арестович оценил вероятность нового вторжения с границы Беларуси

По последней информации, Беларусь начала стягивать на границе с Украиной подразделения сил специальных операций. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, может ли произойти новое наступление вражеских войск с белорусской границы.

По его словам, Беларусь проводит плановые учения своей армии, а украинская сторона сейчас не видит никаких признаков подготовки наступления. Об этом Арестович заявил в интервью Фейгин Live. Он отметил, что у врага нет шансов успешно выйти во второй раз.

– Это плановая проверка готовности и военные учения белорусских вооруженных сил. Все эти движения носят плановый характер. Не видим никаких признаков подготовки наступления на украинскую территорию. Особого беспокойства нет. Не получилось впервые, выйти вторично нет шансов. Ситуация поменялась. Тогда (после 24 февраля, — Ред.) Киев штурмовали якобы элитные части русских войск. А теперь что – сами (армия Беларуси, — Ред.) пойдут? – спросил советник главы Офиса президента.

Алексей Арестович отметил, что сейчас на территории Беларуси находится минимум российских войск. Среди них – охрана ракетных комплексов, однако не наступательные группы.

Кроме того, советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко считает, что новое нападение с границы Беларуси маловероятно. По его мнению, ситуация напряженная, однако сейчас нет признаков подготовки повторного наступления с белорусской территории.