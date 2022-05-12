Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №330/2022 О чествовании памяти Кравчука. В частности, документом устанавливается государственная стипендия за особые достижения в сфере государственного управления имени Леонида Кравчука.
Похоронами первого президента Украины Леонида Кравчука будет заниматься специальная комиссия, которую возглавили глава Офиса президента Андрей Ермак и премьер-министр Денис Шмигаль.
Указом Зеленский постановил разработать и утвердить план мероприятий по увековечиванию памяти Кравчука, предусмотрев, в частности:
- учреждение именной государственной стипендии за особые достижения в сфере государственного управления;
- издание научных трудов, сборников выступлений, публикаций Кравчука;
- организации экспозиций, выставок архивных документов, фото- и других материалов о жизни и деятельности Кравчука.
Смерть Леонида Кравчука
10 мая в 17.00 стало известно о смерти Леонида Кравчука – первого президента Украины. Сначала информацию публиковали СМИ со ссылкой на семью политика, а затем печальную новость подтвердили в Офисе президента.