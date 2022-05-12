Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №330/2022 О чествовании памяти Кравчука. В частности, документом устанавливается государственная стипендия за особые достижения в сфере государственного управления имени Леонида Кравчука.

Похоронами первого президента Украины Леонида Кравчука будет заниматься специальная комиссия, которую возглавили глава Офиса президента Андрей Ермак и премьер-министр Денис Шмигаль.

Указом Зеленский постановил разработать и утвердить план мероприятий по увековечиванию памяти Кравчука, предусмотрев, в частности:

учреждение именной государственной стипендии за особые достижения в сфере государственного управления;

издание научных трудов, сборников выступлений, публикаций Кравчука;

организации экспозиций, выставок архивных документов, фото- и других материалов о жизни и деятельности Кравчука.

Смерть Леонида Кравчука

10 мая в 17.00 стало известно о смерти Леонида Кравчука – первого президента Украины. Сначала информацию публиковали СМИ со ссылкой на семью политика, а затем печальную новость подтвердили в Офисе президента.