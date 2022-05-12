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Факты / Украина / Общество

В Украине появится стипендия имени Кравчука — Зеленский издал указ

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
В Украине появится стипендия имени Кравчука — Зеленский издал указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №330/2022 О чествовании памяти Кравчука. В частности, документом устанавливается государственная стипендия за особые достижения в сфере государственного управления имени Леонида Кравчука.

Похоронами первого президента Украины Леонида Кравчука будет заниматься специальная комиссия, которую возглавили глава Офиса президента Андрей Ермак и премьер-министр Денис Шмигаль.

Указом Зеленский постановил разработать и утвердить план мероприятий по увековечиванию памяти Кравчука, предусмотрев, в частности:

  • учреждение именной государственной стипендии за особые достижения в сфере государственного управления;
  • издание научных трудов, сборников выступлений, публикаций Кравчука;
  • организации экспозиций, выставок архивных документов, фото- и других материалов о жизни и деятельности Кравчука.

Смерть Леонида Кравчука

10 мая в 17.00 стало известно о смерти Леонида Кравчука – первого президента Украины. Сначала информацию публиковали СМИ со ссылкой на семью политика, а затем печальную новость подтвердили в Офисе президента.

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Фото: Офис президента

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