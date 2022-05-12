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Факти / Україна / Суспільство

В Україні з’явиться стипендія імені Кравчука – Зеленський видав указ

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
В Україні з’явиться стипендія імені Кравчука – Зеленський видав указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №330/2022 Про вшанування пам’яті Л.Кравчука. Зокрема, документом встановлюється державна стипендія за особливі досягнення у сфері державного управління імені Леоніда Кравчука.

Похованням першого президента України Леоніда Кравчука займатиметься спеціальна комісія, яку очолили глава Офісу президента Андрій Єрмак та прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Указом Зеленський постановив розробити та затвердити план заходів щодо увічнення пам’яті Кравчука, передбачивши, зокрема:

  • заснування іменної державної стипендії за особливі досягнення у сфері державного управління;
  • видання наукових праць, збірок виступів, публікацій Кравчука;
  • організації експозицій, виставок архівних документів, фото- та інших матеріалів про життя та діяльність Кравчука.

Смерть Леоніда Кравчука

10 травня о 17.00 стало відомо про смерть Леоніда Кравчука – першого президента України. Спершу інформацію публікували ЗМІ з посиланням на родину політика, а потім сумну новину підтвердили в Офісі президента.

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Фото: Офіс президента

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