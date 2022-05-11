Военные армии страны-агрессора России начинают осознавать свое военное поражение.

Оккупанты требуют у командования засекретить их участие в полномасштабном вторжении в Украину, понимая неотвратимость наказания за военные преступления против украинского народа.

Украинская разведка отмечает, что особый масштаб такие обращения приобрели в частях воздушно-космических сил России.

— Спрятаться от мести за массовые убийства мирных жителей и уничтоженную инфраструктуру Украины пытаются не только непосредственные исполнители преступлений, но уже бывшие военные, принимавшие участие в подготовке к вторжению в наше государство, — информирует ГУР.

Военной разведкой Украины, в частности, установлены лица военных преступников – военнослужащих 277 бомбардировочного авиационного полка 303 смешанной авиационной дивизии 11 армии ВВС и ПВО (военная часть 77983), дислоцирующейся на аэродроме Хурба Хабаровского края.

В ГУР был опубликован список командного состава 277 бомбардировочного авиационного полка.

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Большинство из них привлекалось к нанесению ракетно-бомбовых ударов по территории Украины с аэродромов на территории Беларуси Лида и Барановичи, а также аэродромов в РФ Борисоглебск и Мариновка.

Чтобы избежать ответственности за массовые убийства и соучастие в подготовке военных преступлений, оккупанты требуют у командования предоставить им фальшивые документы о пребывании на лечении или в отпусках. Некоторые летчики требуют документы, что на момент начала российско-украинской войны уже не проходили службу в части.

Источник: ГУР