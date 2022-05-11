Військові армії країни-агресора Росії починають усвідомлювати свою воєнну поразку.

Окупанти вимагають у командування засекретити їхню участь у повномасштабному вторгненні в Україну, розуміючи невідворотність покарання за воєнні злочини проти українського народу.

Українська розвідка зазначає, що особливого масштабу такі звернення набули у частинах повітряно-космічних сил Росії.

— Сховатися від помсти за масові вбивства мирних мешканців та знищену інфраструктуру України намагаються не лише безпосередні виконавці злочинів, а й уже колишні військові, які брали участь у підготовці до вторгнення в нашу державу, – інформує ГУР.

Воєнною розвідкою України, зокрема, встановлено особи воєнних злочинців – військовослужбовців 277 бомбардувального авіаційного полку 303 змішаної авіаційної дивізії 11 армії ВПС і ППО (військова частина 77983), що дислокується на аеродромі Хурба Хабаровського краю.

У ГУР опублікували список командного складу 277 бомбардувального авіаційного полку.

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Більшість із них залучалася до завдання ракетно-бомбових ударів по території України з аеродромів на території Білорусі Ліда та Барановичі, а також аеродромів у РФ Борисоглєбськ та Мариновка.

Щоб уникнути відповідальності за масові вбивства та співучасть у підготовці воєнних злочинів, окупанти вимагають у командування надати їм фальшиві документи про перебування на лікуванні чи у відпустках. Дехто з льотчиків вимагає документи, що на момент початку російсько-української війни вже не проходив службу в частині.

Джерело: ГУР