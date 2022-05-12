Более 4,5 млн вымершей птицы и убытков на 800 млн грн: РФ уничтожила птицефабрику на Херсонщине

Из-за полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украины заблокирована работа крупнейшей птицефабрики в Европе — Чернобаевской. Она находится в Херсонской области.

Пресс-служба ГК Укрлендфарминг, в составе которой было предприятие, сообщила, что из-за этого убытки составляют 800 млн грн.

Отмечается, что из-за блокады не было возможности кормить птицу и вывозить готовую продукцию, работники не могли попасть на рабочие места.

— Это привело к вымиранию птиц и угрозе экологической катастрофы. Птицефабрика полностью обесточена, а производство полностью остановлено. Более 4 млн кур взрослого поголовья и около 700 тыс. молодняка погибли без возможности их утилизировать. Только прямые потери от уничтожения оккупантами этого производства составляют около 8 млн грн, — говорится в сообщении пресс-службы.

Общие финансовые потери от уничтожения производства куриных яиц в результате российской агрессии составляют 1,5 млрд грн.

Российские военные заблокировали работу птицефабрики в Херсонской области с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Во время войны в Украине российские захватчики атакуют сельское хозяйство. В апреле министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Эздемир отмечал, что РФ прицельно разрушает сельскохозяйственную инфраструктуру и цепочки поставок.

Сейчас смотрят

Источник: ГК Укрлендфарминг