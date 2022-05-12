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Факти / Україна / Суспільство

Понад 4,5 млн вимерлої птиці та збитків на 800 млн грн: РФ знищила птахофабрику на Херсонщині

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
кури

Через повномасштабне вторгнення армії РФ на територію України заблокована робота найбільшої птахофабрики у Європі – Чорнобаївської. Вона розташована у Херсонській області.

Пресслужба ГК Укрлендфармінг, у складі якої було підприємство, повідомила, що через це збитки становлять 800 млн грн.

Зазначається, що через блокаду не було можливості годувати птицю та вивозити готову продукцію, працівники не могли потрапити на робочі місця.

— Це призвело до вимирання птиці та загрози екологічної катастрофи. Птахофабрика повністю знеструмлена, а виробництво повністю зупинено.

Понад 4 млн курей дорослого поголів’я та близько 700 тис. молодняку ​​загинуло без можливості їх утилізувати. Тільки прямі втрати від знищення окупантами цього виробництва становлять близько 8 млн грн, – йдеться у повідомленні пресслужби.

Загальні фінансові втрати від знищення виробництва курячих яєць внаслідок російської агресії наразі становлять 1,5 млрд грн.

Російські військові заблокували роботу птахофабрики на Херсонщині від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Під час війни в Україні російські загарбники прицільно атакують сільське господарство. У квітні міністр продовольства і сільського господарства Німеччини Джем Ездемір наголошував, що РФ прицільно руйнує сільськогосподарську інфраструктуру і ланцюжки поставок.

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Джерело: ГК Укрлендфармінг

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Фото: Unsplash

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