Российские захватчики в Украине прицельно атакуют сельское хозяйство во время войны.

Об этом заявил министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Ездемир.

— До нас доходят тревожные новости из Украины, где российские войска, по всей видимости, прицельно разрушают сельскохозяйственную инфраструктуру и цепочки поставок, — отметил он.

Ездемир утверждает, что в долгосрочной перспективе это может сказаться на производительности украинского сельского хозяйства и, как следствие, на поставках на мировые рынки.

Он подчеркнул, что война России против Украины все больше проявляется как нападение на мировое сообщество.

— Стратегия президента России Владимира Путина заключается в нагнетании конфликтов путем усиления голода, — пояснил он.

Министр призвал расширять поставки вооружений Украине, чтобы избежать катастрофы глобального голода.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказывал, что РФ хочет создать в мире крупный продуктовый кризис. Именно поэтому российские захватчики уничтожают часть зернохранилищ в Украине, закрывают экспорт зерна из украинских портов.

А глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала отметила, что резкий рост цен на продовольствие в мире из-за войны в Украине может спровоцировать голодные бунты в бедных странах.