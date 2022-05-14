Сети автозаправочных станций законтрактовали необходимый объем импортного топлива на май.

Об этом сообщила первый вицепремьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко во время заседания правительства 13 мая.

— Согласно обновленным и уточненным прогнозам, в мае ожидается потребление 300 тыс. тонн дизеля и 120 тыс. тонн бензинов. Можем констатировать, что такой же объем импорта уже законтрактован украинскими сетями. Теперь главный вопрос – в логистике: вовремя завезти весь объем в Украину, – отметила она.

По словам Свириденко, ситуация с поставкой топлива непростая, но контролируемая. Удается наполнить рынок нефтепродуктами для немедленного пользования, но надо накопить запасы, чтобы избавиться от дефицита и очередей.

Министр добавила, что некоторые заправочные станции устанавливают цены выше, чем определенный государством максимум.

— Это 60-70 грн за литр. Это, на наш взгляд, спекуляция. Мы расцениваем такие действия как мародерство. Правительство предоставило полномочия контролировать это, мы будем жестко реагировать на это, – подчеркнула она.

Кроме того, Свириденко во время заседания правительства рассказала, что в течение марта-апреля Украина провела переговоры с главными поставщиками в ЕС, руководством соседних государств, также обеспечили возможность принимать топливо в портах Дуная.

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