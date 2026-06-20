Специальный представитель Белого дома Стив Уиткофф отправился в Швейцарию, где может состояться первый раунд переговоров между США и Ираном по потенциальной новой ядерной сделке.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

Переговоры США и Ирана в Швейцарии: что известно

По словам Равида, спецпосланник президента США Стив Уиткофф уже направляется в Швейцарию для участия в первом раунде переговоров с представителями Ирана.

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Речь идет о возможных контактах по заключению нового ядерного соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

Также журналист сообщил, что Джаред Кушнер уже находится в Швейцарии накануне ожидаемой встречи.

Официальных деталей относительно формата переговоров, состава делегаций и времени их проведения пока не обнародовали.

Появление информации о подготовке контактов стало неожиданным, поскольку накануне сообщалось об отмене переговорного процесса.

Ранее Reuters сообщало, что мирные переговоры между США и Ираном в Швейцарии были отменены.

Тогда вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил запланированную поездку, а в Белом доме объясняли, что логистика переговоров остается сложной и окончательно не согласованной.

Накануне США и Иран объявили о подписании меморандума о взаимопонимании, который должен стать основой для дальнейшего урегулирования конфликта между странами.

Документ предусматривает прекращение боевых действий, постепенное смягчение санкций, восстановление судоходства в Ормузском проливе и запуск переговоров по окончательному мирному соглашению.

Одним из ключевых направлений будущих договоренностей остается вопрос иранской ядерной программы и механизмов международного контроля.

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