Взрывы в Одесской области прогремели утром 20 июня во время очередной атаки российских ударных беспилотников.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Взрывы в Одесской области 20 июня: что известно

Во время взрывов в Одесской области сегодня, 20 июня, был нанесен удар по АЗС региона.

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По предварительным данным, российский ударный беспилотник атаковал автозаправочную станцию на юге Одесской области.

В результате попадания возник пожар. Загорелся газовоз, а также повреждения получила обшивка операторского здания.

На место оперативно прибыли подразделения ГСЧС, которые ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня.

По информации областных властей, обошлось без пострадавших.

Позже враг повторно атаковал Одесскую область, на этот раз попав БпЛА по территории транспортного и строительного предприятий.

В результате атаки повреждены пустые топливные емкости. Возникшие пожары оперативно ликвидировали спасатели.

Во время этой атаки также обошлось без пострадавших.

Сейчас продолжаются работы по устранению последствий взрывов в Одесской области 20 июня и обследование территории.

Напомним, что в ночь на 20 июня российские войска атаковали Украину 99 беспилотниками различных типов.

По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны обезвредили 92 вражеских беспилотника. В то же время зафиксировано попадание семи ударных БпЛА на трех локациях и падение обломков еще на трех.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 578-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ОВА

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