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Факти / Україна / Суспільство

Мережі АЗС законтрактували необхідний обсяг імпортного пального на травень – Свириденко

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
АЗС, бензин

Мережі автозаправних станцій законтрактували необхідний обсяг імпортного пального на травень.

Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко під час засідання уряду 13 травня.

– Згідно з оновленими та уточненими прогнозами, у травні очікується споживання 300 тис. тонн дизеля та 120 тис. тонн бензинів. Можемо констатувати, що такий же обсяг імпорту вже законтрактований українськими мережами. Тепер головне питання – у логістиці: вчасно завезти весь обсяг в Україну, – зазначила вона.

За словами Свириденко, ситуація з постачанням пального непроста, але контрольована. Вдається наповнити ринок нафтопродуктами для негайного користування, але треба накопичити запаси, щоб позбутися дефіциту та черг.

Міністр додала, що деякі заправні станції встановлюють ціни вищі, ніж визначений державою максимум.

– Це 60-70 грн за літр. Це, на наш погляд, спекуляція. Ми розцінюємо такі дії як мародерство. Уряд надав ОВА повноваження контролювати це, ми жорстко реагуватимемо на це, – наголосила вона.

Крім того, Свириденко під час засідання уряду розповіла, що протягом березня-квітня Україна провела перемовини з головними постачальниками в ЄС, керівництвом сусідніх держав, також забезпечили можливість приймати паливо у портах Дунаю.

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Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що одна з головний цілей у Плані відновлення України – досягнення енергонезалежності України.

Україна довела, що здатна не лише самостійно забезпечити себе електроенергією, але й експортувати її в Європу. Зокрема, ПрАТ Укргідроенерго почало експорт електроенергії в Молдову.

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Фото: Depositphotos

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