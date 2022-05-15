В Херсоне оккупанты похищают людей и подвергают пыткам на допросах – Денисова

Во временно оккупированном Херсоне сейчас опасно выходить на улицу – поход в магазин может закончиться пленом, сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

Хотя, по ее словам, пребывание дома также не спасает от похищения, поскольку российские военные заходят в подъезды, выбивают двери и вывозят людей в неизвестном направлении.

– При попадании на уличную проверку оккупанты осматривают тело на наличие татуировок, просматривают содержимое телефона, машины, вещей. Многие не проходят эту “процедуру”. После этого людей увозят в неизвестном направлении, – рассказала Денисова.

Со ссылкой на рассказы жителей Херсона, побывавших в плену и вырвавшихся на подконтрольную Украине территорию, омбудсмен уточнила, что над ними издевались и подвергали пыткам во время допросов.

Она также подчеркнула, что сейчас в соцсетях много сообщений о пропавших родителях, детях, друзьях и т. п., которые, вероятно, были похищены.

Денисова напомнила, что пытки, похищения и убийства российскими военными мирного населения являются ничем иным как актом терроризма и военным преступлением.

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Фото: Людмила Денісова