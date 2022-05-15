Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 80 день войны
Убили Убили
227 детей
Ранили Ранили
>420 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 541 взрослых
Факты / Украина / Общество

В Херсоне оккупанты похищают людей и подвергают пыткам на допросах – Денисова

Валентина Летяк, редактор ленты
Окупація Херсона

Во временно оккупированном Херсоне сейчас опасно выходить на улицу – поход в магазин может закончиться пленом, сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

Хотя, по ее словам, пребывание дома также не спасает от похищения, поскольку российские военные заходят в подъезды, выбивают двери и вывозят людей в неизвестном направлении.

– При попадании на уличную проверку оккупанты осматривают тело на наличие татуировок, просматривают содержимое телефона, машины, вещей. Многие не проходят эту “процедуру”. После этого людей увозят в неизвестном направлении, – рассказала Денисова.

Со ссылкой на рассказы жителей Херсона, побывавших в плену и вырвавшихся на подконтрольную Украине территорию, омбудсмен уточнила, что над ними издевались и подвергали пыткам во время допросов.

Она также подчеркнула, что сейчас в соцсетях много сообщений о пропавших родителях, детях, друзьях и т. п., которые, вероятно, были похищены.

Денисова напомнила, что пытки, похищения и убийства российскими военными мирного населения являются ничем иным как актом терроризма и военным преступлением.

Сейчас смотрят
Читайте
Сценарий провалился: Лагута о желании Кремля присоединить Херсонщину к России

Фото: Людмила Денісова

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка