У Херсоні окупанти викрадають людей і катують на допитах – Денісова

У тимчасово окупованому Херсоні зараз небезпечно виходити на вулицю – похід до магазину може закінчитися полоном, повідомляє омбудсмен Людмила Денісова.

Хоча, за її словами, перебування вдома також не рятує від викрадення, оскільки російські військові заходять до під’їздів, вибивають двері та вивозять людей у невідомому напрямку.

– У разі потрапляння на вуличну перевірку окупанти оглядають тіло на наявність татуювань, переглядають вміст телефону, машини, речей. Багато хто не проходить цю “процедуру”. Після цього людей відвозять у невідомому напрямку, – розповіла Денісова.

З посиланям на розповіді жителів Херсону, які побували в полоні та вирвалися на підконтрольну Україні територію, омбудсмен уточнила, що над ними знущалися та катували під час допитів.

Вона також наголосила, що зараз у соцмережах багато повідомлень про зниклих батьків, дітей, друзів тощо, яких ймовірно було викрадено.

Денісова нагадала, що катування, викрадення та вбивства російськими військовими мирного населення є нічим іншим як актом тероризму та воєнним злочином.

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Фото: Людмила Денісова