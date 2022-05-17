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Факты / Украина / Общество

Первые три американских вертолета уже выполняют боевые задания в Украине

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
Первые три американских вертолета уже выполняют боевые задания в Украине

В Украину из США для выполнения боевых задач прибыли три вертолета Ми-17.

Об этом сообщает корреспондент американского журнала Foreign Policy Джек Детч со ссылкой на Пентагон.

Это первые из 11 вертолетов Ми-8 и Ми-17, поставки которых предусмотрены пакетом американской военной помощи на сумму $800 млн.

Также он отметил, что украинские военные уже применяют в бою 74 из 90 американских гаубиц М777.

Американские союзники в течении суток отправили в Украине 10 самолетов с военной помощью.

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Фото: Depositphotos

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