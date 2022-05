Первые три американских вертолета уже выполняют боевые задания в Украине

В Украину из США для выполнения боевых задач прибыли три вертолета Ми-17.

Об этом сообщает корреспондент американского журнала Foreign Policy Джек Детч со ссылкой на Пентагон.

Это первые из 11 вертолетов Ми-8 и Ми-17, поставки которых предусмотрены пакетом американской военной помощи на сумму $800 млн.

Также он отметил, что украинские военные уже применяют в бою 74 из 90 американских гаубиц М777.

Американские союзники в течении суток отправили в Украине 10 самолетов с военной помощью.

Pentagon update on Russia’s invasion of Ukraine on Day 82:

• ???????? has put 74/90 ????????-provided howitzer artillery into the fight

• ???????? allies sent 10 flights of military aid for ???????? in 24hr

• ???????? has 3 new Mi-17 helos from ????????

• ???????? pushed ???????? troops from Kharkiv to w/i 2 mi of border

— Jack Detsch (@JackDetsch) May 16, 2022