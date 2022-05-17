Перші три американські гелікоптери вже виконують бойові завдання в Україні

В Україну зі США для виконання бойових завдань прибули три вертольоти Мі-17.
Про це повідомляє кореспондент американського журналу Foreign Policy Джек Детч із посиланням на Пентагон.
Це перші з 11 вертольотів Мі-8 та Мі-17, постачання яких передбачено пакетом американської військової допомоги на суму $800 млн.
Також він зазначив, що українські військові вже застосовують у бою 74 із 90 американських гаубиць М777.
Американські союзники протягом доби відправили в Україну 10 літаків із військовою допомогою.
Pentagon update on Russia’s invasion of Ukraine on Day 82:
• ???????? has put 74/90 ????????-provided howitzer artillery into the fight
• ???????? allies sent 10 flights of military aid for ???????? in 24hr
• ???????? has 3 new Mi-17 helos from ????????
• ???????? pushed ???????? troops from Kharkiv to w/i 2 mi of border
— Jack Detsch (@JackDetsch) May 16, 2022