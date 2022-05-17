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Факти / Україна / Суспільство

Перші три американські гелікоптери вже виконують бойові завдання в Україні

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
Перші три американські гелікоптери вже виконують бойові завдання в Україні

В Україну зі США для виконання бойових завдань прибули три вертольоти Мі-17.

Про це повідомляє кореспондент американського журналу Foreign Policy Джек Детч із посиланням на Пентагон.

Це перші з 11 вертольотів Мі-8 та Мі-17, постачання яких передбачено пакетом американської військової допомоги на суму $800 млн.

Також він зазначив, що українські військові вже застосовують у бою 74 із 90 американських гаубиць М777.

Американські союзники протягом доби відправили в Україну 10 літаків із військовою допомогою.

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Фото: Depositphotos

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