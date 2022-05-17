Перші три американські гелікоптери вже виконують бойові завдання в Україні

В Україну зі США для виконання бойових завдань прибули три вертольоти Мі-17.

Про це повідомляє кореспондент американського журналу Foreign Policy Джек Детч із посиланням на Пентагон.

Це перші з 11 вертольотів Мі-8 та Мі-17, постачання яких передбачено пакетом американської військової допомоги на суму $800 млн.

Також він зазначив, що українські військові вже застосовують у бою 74 із 90 американських гаубиць М777.

Американські союзники протягом доби відправили в Україну 10 літаків із військовою допомогою.

Pentagon update on Russia’s invasion of Ukraine on Day 82: • ???????? has put 74/90 ????????-provided howitzer artillery into the fight

• ???????? allies sent 10 flights of military aid for ???????? in 24hr

• ???????? has 3 new Mi-17 helos from ????????

• ???????? pushed ???????? troops from Kharkiv to w/i 2 mi of border — Jack Detsch (@JackDetsch) May 16, 2022