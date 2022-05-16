В Днепре закончили четвертый рубеж защиты — руководитель Центра теробороны

Ситуация на Днепропетровщине полностью контролируемая. Оборона региона постоянно укрепляется, а коммунальная техника работает на нужды других областей. О том, как живет Днепр – город, ставший сердцем волонтерского движения, чем готов помочь Украине и о перспективах после нашей победы в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал руководитель Центра теробороны Днепра Геннадий Корбан.

– Как Днепр наладил оборону?

– У нас было время, чтобы подготовиться, занимались с первого дня войны тем, чем должны были заниматься. Мы создали тероборону, первыми сделали фортификационные постройки, создали резерв всего необходимого. Мы продолжаем это делать.

На все это Днепр потратил около 400 млн грн, и примерно столько же потратила область. Мы уже закончили четвертый рубеж обороны. И сейчас занимаемся оборудованием дополнительных построек.

Мы разработали специальные конструкции для опорных пунктов, опробовали их на полигоне и сейчас размещаем по всем линиям рубежей – с разных сторон, где видим опасность.

– Помогает ли Днепр другим городам?

Сейчас смотрят

– Да, конечно, у нас постоянно идут запросы со стороны Донецкой администрации, Харьковской районной администрации и со стороны Запорожской – со всех этих сторон идет фронт. Очевидно, они не успели сделать достаточно оборонных сооружений, поэтому наша техника городская, областная, а также техника частных подрядчиков сейчас работает практически в трех смежных областях.

– Какую роль играет Днепр сейчас?

– Через Днепр идет вся медицинская логистика, логистика по погибшим – это тоже определенная специфика, которая есть в нашем городе. Я так понимаю, что смежные области не могут заниматься такими вещами, поэтому мы занимаемся. Сейчас у нас есть кричащие потребности. Прежде всего, это горючее, о котором я говорил месяц назад разным чиновникам – что нужно делать запасы и рассредоточивать их в разных местах.

Что касается медицины, военной медицины, военной логистики и подразделений, в частности, теробороны – для этого горючее есть. Есть резервы. Мы его выдаем, но контролируем издержки. И второе – оружие для теробороны. Мы считаем, что его должно быть больше.

– Наполняется ли городской бюджет? Какие экономические перспективы у Днепра?

– Бюджетные поступления от плана сегодня достаточно высокие – на уровне 80%. Это очень высокий показатель, при том, что по всем имеющимся в стране данным, экономика Украины упала примерно на 45-50%.

В отличие от всей Украины экономика города снизилась от плана на 20%, максимум на 25% — в зависимости от месяца к месяцу. В этом месяце, например, город не получил около 200 млн из 110 млрд – это неплохой показатель.

Сейчас экономика региона тянет войну. Сейчас мы помогаем трем фронтам, которые вокруг Днепропетровской области, мы фактически обеспечиваем всю их военную логистику, я уже не говорю о медицине, переселенцах, погибших.

Днепр сейчас – это бюджетный город, в экономике страны он сейчас занимает ключевое место. Еще до войны Днепропетровский регион вышел на первое место по всем экономическим и финансовым показателям, даже обогнав Киев. Поэтому у нас есть все перспективы и надежды, что все будет хорошо и дальше.

– После победы Украина изменится. Какой должна стать политика государства?

– Надо работать с людьми, им нужно все объяснять, а главное – говорить правду, конечно, без раскрытия каких-либо военных секретов. После победы главный упор нужно будет сделать на людях, потому что они изменились, война нас изменила, и как до войны уже не будет. Государство должно будет повернуться лицом к людям и прежде всего отвечать на запросы, особенно пострадавших, воевавших, защищающих нашу страну.

Мы не сомневаемся в поддержке иностранных партнеров – у нас будет достаточно крепкая финансовая подушка для того, чтобы обновить страну, но самое главное, чтобы это обновление касалось людей.