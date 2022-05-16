У Дніпрі закінчили четвертий рубіж захисту – керівник Центру тероборони

Ситуація на Дніпропетровщині цілком контрольована. Оборона регіону постійно укріплюється, а комунальна техніка працює на потреби інших областей. Про те, як живе Дніпро – місто, що стало серцем волонтерського руху, чим воно готове допомагати Україні та про перспективи після нашої перемоги в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів керівник Центру тероборони Дніпра Геннадій Корбан.

– Як Дніпро налагодив оборону?

– У нас був час, щоб підготуватися, займалися з першого дня війни тим, чим мали займатися. Ми створили тероборону, першими зробили фортифікаційні споруди, створили резерв усього необхідного. Ми продовжуємо це робити.

На все це Дніпро витратив близько 400 млн грн, і приблизно стільки ж витратила область. Ми вже закінчили четвертий рубіж оборони. І зараз займаємось обладнанням додаткових споруд.

Ми розробили спеціальні конструкції для опорних пунктів, випробували їх на полігоні й зараз розміщуємо на всіх лініях рубежів – з різних боків, де бачимо небезпеку.

– Чи допомагає Дніпро іншим містам?

Зараз дивляться

– Так, звичайно, у нас постійно йдуть запити з боку Донецької адміністрації, з боку Харківської районної адміністрації та з боку Запорізької – з усіх цих сторін йде фронт. Очевидно, вони не встигли зробити достатньо оборонних споруд, тому наша техніка міська, обласна, а також техніка приватних підрядників зараз працює фактично у трьох суміжних сферах.

– Яку роль відіграє Дніпро нині?

– Через Дніпро йде вся медична логістика, логістика за загиблими – це також певна специфіка, яка є у нашому місті. Я так розумію, що суміжні області не в змозі займатися такими речами, тому ми займаємося. Зараз у нас є потреби, що кричать. Насамперед, це пальне, про яке я говорив місяць тому різним чиновникам – що потрібно робити запаси та розосереджувати їх у різних місцях.

Те, що стосується медицини, військової медицини, військової логістики та підрозділів, зокрема, тероборони – для цього пальне є. Вже є резерви. Ми його видаємо, але контролюємо витрати. І друге – зброя для тероборони. Ми вважаємо, що її має бути більше.

– Чи наповнюється міський бюджет? Та які економічні перспективи у Дніпра?

– Бюджетні надходження від плану сьогодні досить високі – на рівні 80%. Це дуже високий показник, при тому, що за всіма даними, які є в країні, економіка України впала приблизно на 45-50%.

На відміну від усієї України, економіка міста знизилася від плану на 20%, максимум на 25% – залежно від місяця до місяця. Цього місяця, наприклад, місто не отримало близько 200 млн зі 110 млрд – це непоганий показник.

Наразі економіка регіону тягне на собі війну. Зараз ми допомагаємо трьом фронтам, які навколо Дніпропетровської області, ми фактично забезпечуємо всю їхню військову логістику, я вже не кажу про медицину, переселенців, загиблих.

Дніпро зараз – це бюджетне місто, в економіці країни воно зараз посідає ключове місце. Ще до війни Дніпропетровський регіон вийшов на перше місце за всіма економічними та фінансовими показниками, навіть обігнавши Київ. Тому у нас є всі перспективи та надії, що все буде добре й надалі.

– Після перемоги Україна зміниться. Якою має стати політика держави?

– Треба працювати з людьми, їм треба все пояснювати, а головне – говорити правду, звичайно, без розкриття якихось військових секретів. Після перемоги головний акцент треба буде зробити на людях, тому що вони змінилися, війна нас змінила, і тому як до війни вже не буде. Держава повинна буде повернутись обличчям до людей і насамперед відповідати на запити, особливо постраждалих, тих, хто воював, хто захищає нашу країну.

Ми не сумніваємося у підтримці іноземних партнерів – у нас буде досить міцна фінансова подушка для того, щоб оновити країну, але найголовніше, щоб це оновлення стосувалося людей.