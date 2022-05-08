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Факты / Украина / Общество

Правительство предусмотрело целевую мобилизацию для восстановления Украины

Юля Захарченко редактор ленты
Кабінет міністрів

Кабинет министров дополнил положения о единой государственной системе гражданской защиты новым пунктом, определяющим дополнительные задачи во время восстановления инфраструктуры и обычной жизни после войны в Украине.

Среди них — целевая мобилизация для ликвидации последствий вражеских обстрелов, меры по восстановлению критических сфер и разминирование населенных пунктов Украины.

Какие задачи предусмотрены

  • целевая мобилизация для ликвидации последствий боевых действий и чрезвычайных ситуаций;
  • устранение последствий военных действий в населенных пунктах и ​​на территориях, попавших под вражеские обстрелы;
  • восстановление объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения мирных жителей Украины;
  • определение населенных пунктов, которым необходимо гуманитарное разминирование, маркировка опасных участков, очищение (разминирование) территорий;
  • ликвидация последствий военных действий и чрезвычайных ситуаций международной помощи.

В Министерстве внутренних дел Украины отметили, что благодаря этим мерам удастся повысить эффективность ликвидации последствий вооруженной агрессии российской армии на территории Украины.

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Источник: МВД

Фото: Dreamstime

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