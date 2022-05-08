Правительство предусмотрело целевую мобилизацию для восстановления Украины

Кабинет министров дополнил положения о единой государственной системе гражданской защиты новым пунктом, определяющим дополнительные задачи во время восстановления инфраструктуры и обычной жизни после войны в Украине.

Среди них — целевая мобилизация для ликвидации последствий вражеских обстрелов, меры по восстановлению критических сфер и разминирование населенных пунктов Украины.

Какие задачи предусмотрены

целевая мобилизация для ликвидации последствий боевых действий и чрезвычайных ситуаций;

устранение последствий военных действий в населенных пунктах и ​​на территориях, попавших под вражеские обстрелы;

восстановление объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения мирных жителей Украины;

определение населенных пунктов, которым необходимо гуманитарное разминирование, маркировка опасных участков, очищение (разминирование) территорий;

ликвидация последствий военных действий и чрезвычайных ситуаций международной помощи.

В Министерстве внутренних дел Украины отметили, что благодаря этим мерам удастся повысить эффективность ликвидации последствий вооруженной агрессии российской армии на территории Украины.

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