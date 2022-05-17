Май, 17 в 19:26

Во время полномасштабного вторжения российских войск в Украину более 3 млн украинских граждан выехали в Польшу. Среди них много предпринимателей, пожелавших продолжать свой бизнес в соседнем государстве. Поэтому Минцифра открыла центр Дія.Бізнес в Варшаве.

Временно переселенные украинцы могут бесплатно:

проконсультироваться по открытию бизнеса в Польше,

получить информацию о статусе беженца или других правовых основаниях пребывания на территории Польши,

выяснить детали проживания и трудоустройства в Польше.

Центр Дія.Бізнес в Варшаве расположен по адресу: Bagatela, 12.

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Посетить центр Дія.Бізнес в Варшаве можно по предварительной регистрации: https://forms.gle/Hv5oe6dw7NV7SpLR8.

Продолжаем поддерживать украинцев у себя и за границей.

Партнерами центра стали Министерство развития и технологий Польши, Польское агентство инвестиций и торговли, Польский Офис правительственного уполномоченного по вопросам кибербезопасности и при поддержке компании Mastercard.

Источник: Министерство цифровой трансформации Украины