Травень, 17 в 19:26

Під час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну понад 3 млн українських громадян виїхали до Польщі. Серед них багато підприємців, що побажали продовжувати свій бізнес у сусідній державі. Через це Мінцифра відкрила центр Дія.Бізнес у Варшаві.

Тимчасово переселені українці можуть безоплатно:

проконсультуватися щодо відкриття бізнесу в Польщі,

отримати інформацію щодо статусу біженця або інших правових підстав перебування на території Польщі,

з’ясувати деталі про проживання і працевлаштування в Польщі.

Центр Дія.Бізнес у Варшаві розташований за адресою: Bagatela, 12.

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Відвідати центр Дія.Бізнес у Варшаві можна за попередньою реєстрацією: https://forms.gle/Hv5oe6dw7NV7SpLR8.

Продовжуємо підтримувати українців у себе та за кордоном.

Партнерами центру стали Міністерство розвитку та технологій Польщі, Польська агенція інвестицій і торгівлі, Польський Офіс урядового уповноваженого з питань кібербезпеки та за підтримки компанії Mastercard.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України