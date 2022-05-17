Эвакуация бойцов из Азовстали и взрывы во Львове: что происходит на 83-й день войны (онлайн)

Украина подтвердила информацию об эвакуации 53 тяжело раненых защитников Азовстали в Мариуполе для оказания медицинской помощи. Еще 211 украинских бойцов через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку.

Россия продолжает наносить ракетные удары по украинским городам (в частности, по Львову и Одесской области). Российская армия ежедневно обстреливает Северодонецк — за последний день известно по меньшей мере о 10 погибших мирных жителях.

В Европейском Союзе продолжаются дискуссии по утверждению шестого пакета санкций против России, в который должно войти эмбарго на российскую нефть.