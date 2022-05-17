Эвакуация бойцов из Азовстали и взрывы во Львове: что происходит на 83-й день войны (онлайн)
Украина подтвердила информацию об эвакуации 53 тяжело раненых защитников Азовстали в Мариуполе для оказания медицинской помощи. Еще 211 украинских бойцов через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку.
Россия продолжает наносить ракетные удары по украинским городам (в частности, по Львову и Одесской области). Российская армия ежедневно обстреливает Северодонецк — за последний день известно по меньшей мере о 10 погибших мирных жителях.
В Европейском Союзе продолжаются дискуссии по утверждению шестого пакета санкций против России, в который должно войти эмбарго на российскую нефть.
Вновь обстрелян объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района, почти на границе с Польшей. Об этом сообщил глава Львовской ОВ Максим Козицкий.
— Больше информации утром. Не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге. Спокойной ночи, – отметил глава Львовской ОВА.
Длится операция по спасению заблокированных на территории завода Азовсталь защитников Украины. Генштаб ВСУ сообщает, что гарнизон Мариуполь выполнил поставленную боевую задачу. Высшее военное командование отдало приказ командирам подразделений, находящихся на Азовстали, сохранить жизнь личного состава.
— Защитники Мариуполя – герои нашего времени. Они навсегда в истории. Это отдельный отряд специального назначения Азов, 12 бригады Национальной гвардии Украины, 36 отдельные бригады морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, территориальная борона Мариуполя.
Удерживая позиции на Азовстали, они не позволили противнику перекинуть группировку численностью в 17 батальонных тактических групп (около 20 тыс. личного состава) на другие направления. Украинские бойцы помешали реализовать план быстрого захвата Запорожья, осуществить выход на административную границу Донецкой и Запорожской областей, создать условия для окружения группировки ООС.
Сковывание основных сил противника вокруг Мариуполя дало возможность подготовить и создать оборонительные рубежи, на которых украинские защитники дают достойный отпор агрессору. Украина получила критически необходимое время на формирование резервов, перегруппировку сил, получение помощи от партнеров.
— Важнейшая общая задача всей Украины и всего мира – сохранить жизнь защитников Мариуполя. Мы будем бороться за вас на всех фронтах так же преданно, как вы защищаете государство, — подчеркнули в Генштабе ВСУ.
Российские войска внедрили процедуру “фильтрации” в каждом временно оккупированном украинском городе. По данным партнерских правозащитных организаций, ее прошли уже более 37 тыс. граждан. Сейчас эту процедуру также проходят люди, принудительно депортированные в РФ, рассказала уполномоченная Верховной Рады Украины Людмила Денисова.
— Для “особо опасных” в идеологическом понимании и “неблагонадежных” украинцев “фильтрация” становится постоянной – люди вынуждены ее проходить каждые три дня. Граждан Украины допрашивают, тщательно осматривают, содержат в бесчеловечных условиях, унижают и пытают, – рассказала омбудсмен.
Это не просто дискриминация украинцев по признаку национальности – это один из элементов тотального геноцида нашей нации, уверена уполномоченная Верховной Рады.
За прошедшие сутки обезврежены пять воздушных целей российской армии. Воздушные силы Украины сбили вражеский штурмовик Су-25, три беспилотных летательных аппарата Орлан-10 и крылатую ракету.
Во Львове слышны мощные взрывы. Местных жителей призывают оставаться в укрытиях. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что подтвержденной информации о попадании вражеских ракет по городу нет.
– Давайте вместе поблагодарим за это тех, кто бережет наше небо! Утром предоставим более точную информацию. Берегите себя и не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, – призвал городской глава Львова.
Официальное подтверждение об эвакуации защитников Мариуполя из Азовстали, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
ГУР Минобороны, ВСУ, Национальная Гвардия, Пограничная служба начали операцию по спасению заблокированных на территории комбината Азовсталь защитников Мариуполя.
— 16 мая из Азовстали в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировано 53 тяжело раненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для их дальнейшего возвращения домой будет осуществлена процедура обмена, — сообщила Маляр.
Благодаря защитникам Мариуполя Украина получила критически важное время на формирование резервов, перегруппировку сил и получение помощи от партнеров.