Кабмін відмовився від державного регулювання цін на паливо

Травень, 17 в 21:24

Оперативний штаб при Кабінеті міністрів ухвалив рішення відмовитися від державного регулювання цін на паливо, зберігши граничну межу ціни на бензин у 52 грн/л, а на дизпаливо – 58 грн/л.

Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

– У нас була дискусія з операторами ринку сьогодні, і за підсумками сьогоднішнього засідання штабу виникла домовленість, що ми з боку держави призупинили цінове регулювання, щоб оператори ринку могли наситити ринок необхідним ресурсом. Щоб вони могли весь доступний ресурс на європейському або навіть не на європейському ринку транспортувати в Україну, – сказала вона в ефірі телемарафону.

Свириденко зазначила, вони очікують, що граничні ціни на дизпаливо будуть не більше 58 грн, на бензин – не більше 52 грн.

Зараз дивляться

– Як тільки ми відчуємо, що оператори зловживають положенням, ми будемо вводити щодо них санкції. Будемо моніторити ситуацію щодоби, – заявила Свириденко.

За її словами, це рішення дозволить скоротити черги на АЗС за паливом і відновити баланс на ринку вже в найближчі тижні.