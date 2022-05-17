Началась церемония прощания с первым президентом Украины Кравчуком

В Киеве началась торжественная церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.

Сюда приехали городской глава Киева Виталий Кличко, братья Суркисы, Александр Мороз и министр культуры Александр Ткаченко.

Во вторник, 10 мая, умер первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в возрасте 88 лет. Он руководил государством в период с 5 декабря 1991 года до 19 июля 1994 года.

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Глава государства Владимир Зеленский прокомментировал смерть Леонида Кравчука, отметив, что первый президент Украины был не просто исторической фигурой, но и человеком, который мог найти мудрые слова и сказать так, чтобы их услышали все украинцы.

По мнению Зеленского, Кравчук знал, чего стоит свобода, и всем сердцем хотел для независимой Украины мира.