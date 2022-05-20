Май, 20 в 15:59

В Киеве пока не планируют повышать оплату за проезд в коммунальном общественном транспорте (метрополитене, трамваях, троллейбусах, автобусах).

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он объяснил, что при формировании цены на проезд будет учитываться платежеспособность людей.

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– При повышении платы за проезд мы также будем учитывать вопросы платежеспособности людей, пользующихся общественным транспортом. Пока что принято решение не возвращаться к поднятию тарифа. Мы постоянно мониторим эту ситуацию, – подчеркнул Поворозник.

Он напомнил, что с 16 мая была возобновлена оплата за проезд в общественном транспорте, которую отменяли в начале полномасштабного вторжения войск РФ в Украину (24 февраля).

Поворозник сообщил, что столичные власти теперь отслеживают, на какие маршруты общественного транспорта есть спрос, и в соответствии с этим корректируют его загрузку.

Замглавы КГГА также признал, что в городе сейчас ощущается нехватка горючего на АЗС. В то же время Поворозник заверил, что ситуация с наличием горючего в Киеве будет урегулирована уже до конца мая.

– На сегодняшний день появляется все больше АЗС, которые отпускают бензин и за наличные. Поэтому я уверен и хочу надеяться, что мы до конца месяца вопрос с горючим вообще снимем с повестки дня, – рассказал он.

Что касается коммунального общественного транспорта столицы, то для него был создан резерв горючего, поэтому сейчас проблем не возникает.

Как известно, с 16 мая в Киеве возобновили оплату за проезд в коммунальном общественном транспорте (как в метро, так и в наземном транспорте). То есть снова заработала электронная система оплаты.

В то же время, стоимость поездки остается неизменной – 8 грн за одноразовый проезд.

Оплатить можно транспортными карточками, через платежные приложения, а также через мобильное приложение Киев цифровой.