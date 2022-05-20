Травень, 20 в 15:59

У Києві поки що не планують підвищувати оплату за проїзд у комунальному громадському транспорті (метрополітені, трамваях, тролейбусах, автобусах).

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він пояснив, що під час формування ціни на проїзд буде враховуватися платоспроможність людей.

Зараз дивляться

– При підвищенні плати за проїзд ми також будемо враховувати питання платоспроможності людей, які користуються громадським транспортом. Поки що прийнято рішення не повертатися до підняття тарифу. Ми постійно моніторимо цю ситуацію, – наголосив Поворозник.

Він нагадав, що з 16 травня була поновлена оплата за проїзд у громадському транспорті, яку скасовували на початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну (24 лютого).

Поворозник повідомив, що столична влада тепер відстежує, на які маршрути громадського транспорту є попит, і відповідно до цього коригує його завантаження.

Заступник голови КМДА також визнав, що в місті зараз відчувається брак пального на АЗС. Водночас Поворозник запевнив, що ситуація з наявністю пального в Києві буде врегульована вже до кінця травня.

– На сьогодні з’являється все більше АЗС, які відпускають бензин і за готівку. Тому я впевнений і хочу сподіватися, що ми до кінця місяця питання з пальним взагалі знімемо з порядку денного, – розповів він.

Що стосується комунального громадського транспорту столиці, то для нього був створений резерв пального, і тому зараз проблем не виникає.

Як відомо, з 16 травня в Києві поновили оплату за проїзд у комунальному громадському транспорті (як у метро, так і в наземному транспорті). Тобто знову запрацювала електронна система оплати.

Водночас вартість поїздки залишається незмінною – 8 грн за одноразовий проїзд.

Сплатити можна транспортними картками, через платіжні додатки, а також через мобільний застосунок Київ цифровий.