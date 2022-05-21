Оккупанты пытаются прорвать оборону и выйти к границам Луганщины — Генштаб

Май, 21 в 18:57

Командование оккупационных войск РФ продолжает проведение мер скрытой мобилизации с целью замещения военнослужащих, понесших потери на территории Украины.

В своде Генштаба ВСУ говорится, что оккупантами проводится работа по привлечению в ряды ВС России лиц, находящихся на временно занятой оккупантами территории Украины.

— Для усиления группировок враг формирует резервы из состава 36-й общевойсковой армии восточного военного округа и активно использует военно-транспортную авиацию для опрокидывания живой силы и материально-технических средств в приграничные с Украиной районы, — говорится в сообщении.

Сообщается, что оккупационные власти проводят работу по так называемой “национализации” компаний-представителей телекоммуникационных услуг.

Сейчас смотрят

Также отмечается, что противник продолжает подготовку к наступлению на Лиманском направлении. В то же время, на Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Подразделениями оккупационных войск идет подготовка для возобновления наступления на Славянском направлении. В течение дня враг совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Большая Камышеваха и Довгенькое Харьковской области.

На Северском направлении враг обстрелял населенные пункты Семеновка, Блешня, Гор Черниговской области. Нанес ракетные удары по объектам в Житомирской и Полтавской областях.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания занимаемых рубежей. Чтобы не допустить выход наших войск на государственную границу, наносил авиационные удары и обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Черноглазовка, Прудянка, Дементиевка и Тернова.

На Донецком направлении противник пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области. Наносил огневого поражения всем спектром вооружения, включая авиацию, по позициям подразделений Сил обороны и гражданским объектам вдоль линии столкновения. Кроме того, нанес авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Врубовка Луганской области и Бахмут Донецкой области.

Нанес авиационный удар по населенному пункту Никольское Волновахского района Донецкой области. На Новопавловском и Запорожском направлениях наступательных действий враг не проводил. Совершал обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Времовка Донецкой области, Ольговское, Затишье, Гуляй-Поле, Орехов, Новоданиловка и Каменское Запорожской области.

На Южнобужском направлении оккупанты активных боевых действий не проводили. Сосредотачивались основные усилия на содержании занятых рубежей, ведении разведки и мер по инженерному оборудованию позиций. Продолжаются обстрелы из минометов и артиллерии населенных пунктов, непосредственно приближенных к линии столкновения.