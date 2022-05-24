Май, 24 в 1:08

Обычная пищевая (каменная) соль исчезла с полок украинских магазинов. Все потому, что основная добыча соли происходит на Донбассе. Это прежде всего предприятие Артемсоль в городе Соледар Донецкой области. Оно прекратило свою работу месяц назад из-за угрозы обстрелов.

— Предприятие не работает до неопределенного времени, согласно приказу. Постоянно продолжаются обстрелы, частично разрушено админздание, и были попадания в рудники. Большинство жителей Соледара, сотрудники предприятия Артемсоль эвакуируются. По возможности, кто может, тот уезжает, – рассказал руководитель пресс-службы Государственного предприятия Артемсоль Владимир Низиенко.

Предприятие градообразующее. Здесь работало 2,5 тыс. человек, которые являются и жителями города Соледар. В целях сохранения жизни предприятие удалось вовремя остановить и законсервировать.

— Готовую продукцию, которую добыли, отгрузили на склады, а затем развезли по регионам, через торговые сети, — отметил он.

За год предприятие добывает 2 млн тонн соли. Кроме удовлетворения украинских потребностей, соль также шла на экспорт в 15 стран мира.

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– Мы отгружали в 15 стран мира. Это Польша, Германия, Румыния, Азербайджан, Молдова, Грузия. То есть обеспечивает не только Украину, но и Европу тоже, — сообщают в пресс-службе.

Предприятие готово вернуться к работе, как только территории будут свободны и безопасны. Артемовское месторождение каменной соли поставляло более 90% соли в целом в Украине, отмечают в Институте аграрной экономики НАН.

Есть также Славянское месторождение каменной соли, тоже расположенное в Донецкой области, и там тоже непростая ситуация.

– Мы оказались в ситуации, что основные производители нашей соли не могут обеспечить рынок. Рынок в канун лета, в канун нашей консервации. И здесь мы видим проблемы, которые могут возникнуть прежде всего у населения, привыкшего заготавливать продукцию на зиму. И у предприятий пищевой промышленности, которое также для своей продукции, консервации, мясных изделий используют преимущественно нашу отечественную соль, — рассказал заместитель директора Национального научного центра Институт аграрной экономики НАН Украины Николай Пугачев.

Есть залежи соли и в западной Украине. В частности, в Дрогобыче, а также на Закарпатье и Прикарпатье. Однако там добыча или уже сходит на нет, или наоборот нуждается в разработке.

— Конечно, определенные поставки могут обеспечиваться из Закарпатья, где Солотвинское месторождение, хотя уже после наводнений, которые были в 1998 году, 2001 году, там началось размывание соляных залежей. И здесь есть и у них определенные проблемы по производству, – отметил Пугачев.

Эксперты считают, что определенный дефицит соли может быть полезен здоровью местных жителей.

– В Украине продавали около 14-16 кг соли в год в расчете на человека. Если сравнивать с рекомендациями, которые предлагают органы здравоохранения (это 2-5 килограммов в год), то кажется, что мы потребляем много соли. И даже если у нас будет определенный дефицит, нам это будет даже на пользу. К сожалению, эти рекомендации в условиях войны будут нам полезны, – отметил эксперт.

Соль используется, прежде всего, для химической промышленности (химические краски, препараты, хлориды, щелочные, карбонат натрия и другое). Второе направление по объемам в Европе и Украине – это для предотвращения замерзания дорог, взлетно-посадочных полос. Третье направление – это пищевая промышленность.

– И Украина – один из немногих производителей мира, где добывается очень качественная соль, которая может использоваться для питания людей и животных. Для животных, правда, может быть уже с примесями, но в целом это та же каменная соль, — подчеркнул Николай Пугачев.

Обычную соль могла бы заменить морская, но тоже не украинская, потому что ее у нас тоже отобрала Россия.

– Украинским источником высококачественной морской соли являются соленые озера, лиманы на Черном и Азовском морях (это евпаторийская соль, сакская, керченская, где соль практически из моря и высокого качества). К сожалению, все эти три источника высококачественной соли из моря оккупированы сегодня. То есть, мы и это не можем использовать, — подчеркнул Пугачев.

Свое слово, как быть с дефицитом соли, должны сказать также в правительстве. Самое очевидное, что пока продолжаются бои, на украинских полках прибавится импортной соли.