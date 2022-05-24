В Бабьем Яру представители религиозных конфессий помолились за мир в Украине

Май, 24 в 18:45

В Мемориальном комплексе Бабий Яр представители разных религиозных конфессий помолились за мир в Украине. Они приехали преимущественно из европейских стран по приглашению мэра Виталия Кличко.

Еще в марте Кличко попросил их выразить солидарность с украинским народом. Миссию пришлось готовить больше двух месяцев. Это связано, прежде всего, с опасностью. Ведь в марте часть Киевской области была под оккупацией.

Спустя почти два месяца после освобождения области от оккупантов путешествие удалось организовать. В столицу религиозные деятели доезжали на автобусе из Варшавы. Путешествие заняло 48 часов.

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— Страна в состоянии войны – это всегда место опасности, но мы хотели продемонстрировать вам свою солидарность. Ведь украинцы живут в этом состоянии каждый день. Я в восторге от стойкости украинцев, от их трудолюбия. За долгое путешествие я увидел, как многие работают на земле: старики и молодежь. Страна живет, и мы молимся, чтобы Бог вас поддержал, и вы снова были свободны, – сказал экс-помощник генсека Мусульманского совета Британии имам шейх Ибрагим Могра.

Все представители конфессий убеждены, что молитва — это очень сильное оружие, и “если просить у Бога мира, он его даст”.

Англиканский епископ из Британии, преподобная Джо Бейли Уэллс присоединилась к делегации, узнав о возможности посетить Киев. У нее в доме живут беженцы из Мариуполя. Весь городок Доркинг в графстве Суррей с февраля в сине-желтых флагах. Так что вопрос ехать или не ехать не стоял.

— Иисус всегда со страдающими. И Украина сейчас находится в центре молитв всего мира. Конечно, риск есть, война длится три месяца, и мы не должны о ней забывать. Мир должен напоминать Украине, что он ее любит и не забывает, — сказала она.

Среди организаторов события – Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр. Его генеральный директор Максим Рабинович считает, что важно подчеркнуть всему миру, что происходит в Украине.

— Бабий Яр, конечно, одна из выдающихся точек Киева и Украины в целом. Это место, где произошел геноцид, мы понимаем, что сейчас происходит геноцид украинского народа. И очень важно подчеркнуть не украинцам, а подчеркнуть всему миру о происходящем в Украине.

24 мая у религиозных деятелей запланирован визит в Ирпень, а завтра, 25 мая, они встретятся с представителями государственной власти и мэрии.