Жена командира полка Азов рассказала, в каких условиях удерживают защитников Мариуполя

Май, 25 в 12:41

Некоторым бойцам Мариуполя, которые находятся на временно оккупированной территории Донецкой области, удалось связаться с членами своей семьи. К примеру, командир отдельного отряда специального назначения Азов Денис Прокопенко позвонил своей жене Екатерине.

Украинский защитник заверил ее, что с ним все хорошо, сообщают иностранные СМИ. Екатерина Прокопенко рассказала, что сейчас бойцы находятся в удовлетворительных условиях. Этот вопрос отслеживает третья сторона в лице ООН и Красного Креста.

— Он сказал, что с ним все хорошо, и спросил, как я. Я слышала из других источников, что условия более-менее удовлетворительны. Их кормят и дают пить. Условия соответствуют требованиям. За этот короткий период они не подвергались насилию. Что будет дальше – мы не знаем. Но сейчас есть третьи стороны (ООН и Красный Крест), которые контролируют ситуацию, – рассказала супруга Прокопенко.

Она отметила, что во время звонка было непонятно, мог ли ее муж говорить свободно и без присутствия других лиц.

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По меньшей мере 1 тыс. украинских бойцов, в частности, члены батальона Азов, на прошлой неделе попали на временно оккупированную территорию Украины. Международный комитет Красного Креста, занимающийся мониторингом условий содержания военных, не выступил с заявлением.

Большинство раненых бойцов Азова удерживают в селе Оленевка в оккупированном Россией Донецке, но меньшая группа тяжелораненых защитников находится в больнице оккупированного города Новоазовска. Прокопенко сообщила, что насколько ей известно, никого из бойцов на территорию России не вывозили.