Дружина командира полку Азов розповіла, в яких умовах утримують захисників Маріуполя

Травень, 25 в 12:41

Деяким бійцям Маріуполя, які зараз перебувають на тимчасово окупованій території Донецької області, вдалося зв’язатися з членами своєї родини. Наприклад, командир окремого загону спеціального призначення Азов Денис Прокопенко зателефонував своїй дружині Катерині.

Український захисник запевнив її, що з ним усе добре, повідомляють іноземні ЗМІ. Катерина Прокопенко розповіла, що зараз бійці перебувають у задовільних умовах. Це питання відстежує третя сторона в особі ООН та Червоного Хреста.

– Він сказав, що з ним все гаразд, і запитав, як я. Я чула з інших джерел, що умови більш-менш задовільні. Їх годують та дають пити. Умови відповідають вимогам. За цей короткий період вони не зазнавали насильства. Що буде далі – ми не знаємо. Але зараз є треті сторони (ООН і Червоний Хрест), які контролюють ситуацію, — розповіла дружина Прокопенка.

Вона зазначила, що під час дзвінка було незрозуміло, чи міг її чоловік говорити вільно та без присутності інших осіб.

Зараз дивляться

Щонайменше 1 тис. українських бійців, зокрема, члени батальйону Азов, минулого тижня потрапили на тимчасово окуповану територію України. Міжнародний комітет Червоного Хреста, який займається моніторингом умов утримання військових, не виступив із заявою.

Більшість поранених бійців Азову утримують у селі Оленівка в окупованому Росією Донецьку, але менша група важкопоранених захисників перебуває у лікарні окупованого міста Новоазовська. Прокопенко повідомила, що, наскільки їй відомо, нікого з бійців на територію Росії не вивозили.