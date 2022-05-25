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Оккупация и разграбление Чернобыльской АЭС: подозревают генерал-майора полиции РФ

Юля Захарченко, редактор ленты
Оккупация и разграбление Чернобыльской АЭС: подозревают генерал-майора полиции РФ

Российский генерал-майор полиции подозревается в управлении операцией для незаконного удержания территории госспецпредприятия Чернобыльская атомная электростанция под контролем войск страны-агрессора.

По данным Киевской областной прокуратуры, подозреваемый в период с 6 до 31 марта исполнял обязанности старшего оперативной группы Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации.

Из складов, цехов, административных зданий, служебных кабинетов и промышленных площадок Чернобыльской АЭС украдено более 2 тыс. единиц имущества стоимостью свыше 26 млн грн, что не составляло военной необходимости.

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Оккупанты разукомплектовали и полностью вывели из строя Центральную аналитическую лабораторию, которая проводила исследования радиоактивных отходов на разных этапах. Это сделало невозможным контроль персонала над радиоактивными отходами.

Генерал-майор полиции РФ заочно уведомлен о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны, нарушении законов и обычаев войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 кодекса). Досудебное расследование продолжается.

Источник: Киевская областная прокуратура

Фото: Depositphotos, Киевская областная прокуратура

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