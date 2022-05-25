Окупація та розграбування Чорнобильської АЕС: підозрюють генерал-майора поліції РФ

Травень, 25 в 18:03

Російського генерал-майора поліції підозрюють у керування операцією для незаконного утримання території Держспецпідприємства Чорнобильська атомна електростанція під контролем військ країни-агресора.

За даними Київської обласної прокуратури, підозрюваний у період з 6 до 31 березня виконував обов’язки старшого оперативної групи Федеральної служби військ Національної гвардії Російської Федерації.

Зі складів, цехів, адміністративних будівель, службових кабінетів і промислових майданчиків Чорнобильської АЕС викрадено понад 2 тис. одиниць майна вартістю понад 26 млн грн, яке не становило військової необхідності.

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Генерал-майору поліції РФ заочно повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, веденні агресивної війни, порушенні законів і звичаїв війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 чинного Кримінального кодексу). Досудове розслідування триває.

Джерело: Київська обласна прокуратура

Фото: Depositphotos, Київська обласна прокуратура