Путин верит, что Украина потерпит крах, прежде чем это произойдет с ним — Кулеба

Май, 25 в 18:31

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент России Владимир Путин считает, что Украина не выдержит продолжения войны.

Об этом он сказал в интервью ведущей телеканала CNBC Хэдли Гэмбл в Давосе.

Кулеба назвал войну в Украине “войной устойчивости”, и подчеркнул, что Украина должна ее выиграть.

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– Эта война – война устойчивости. Путин верит, что мы потерпим крах до того, как это случится с ним. Я имею в виду “мы” как страна, — подчеркнул Кулеба.

Глава МИД добавил, что эта война касается существования Украины и украинской идентичности.

— Это не просто экономический конфликт за часть земли или за источники прибыли. Это война за идентичность. Это война между Россией как государством и народом Украины. И я думаю, что невозможно выиграть войну против народа, – сказал он.

Ранее Кулеба заявил, что только Украина может решать, когда и как закончится полномасштабная война, которую развязала Россия. Министр подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский ясно высказал позицию по этому поводу.