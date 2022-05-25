Путін вірить, що Україна зазнає краху, перш ніж це станеться з ним – Кулеба

Травень, 25 в 18:31

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент Росії Володимир Путін думає, що Україна не витримає продовження війни.

Про це він сказав в інтерв’ю ведучій телеканалу CNBC Хедлі Гембл у Давосі.

Кулеба назвав війну в Україні “війною стійкості”, та наголосив, що Україна повинна її виграти.

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— Ця війна – війна стійкості. Путін вірить, що ми зазнаємо краху до того, як це буде з ним. Я маю на увазі “ми” як країна, – наголосив Кулеба.

Глава МЗС додав, що ця війна стосується існування України та української ідентичності.

— Це не просто лише економічний конфлікт за частину землі або за джерела прибутку. Це війна за ідентичність. Це війна між Росією як державою і народом України. І я думаю, що неможливо виграти війну проти народу, – сказав він.

Раніше Кулеба заявив, що лише Україна може вирішувати, коли та як закінчиться повномасштабна війна, яку розв’язала Росія. Міністр наголосив, що президент України Володимир Зеленський зрозуміло висловив позицію щодо цього.