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Факты / Украина / Общество

Россияне под предлогом гумкоридора в море планируют приблизиться к украинскому берегу

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
Россияне под предлогом гумкоридора в море планируют приблизиться к украинскому берегу
Фото: Depositphotos

Россияне, имитируя бурную деятельность по организации так называемых гуманитарных коридоров для вывода гражданских иностранных судов, планируют приблизиться к украинскому берегу.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

Там подчеркнули, что россияне не завершили так называемую контртеррористическую операцию, которую они провозгласили в начале марта. Более того, вопрос заминирования Черного моря до сих пор остается актуальным.

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— Поэтому попытка сыграть на гуманности на самом деле может быть ничем иным как возможностью приблизиться к украинскому берегу под прикрытием гражданских судов, а затем выстроить военным кораблям из них щит от украинских средств поражения, — добавили в командовании.

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Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать Херсонщину и укреплять позиции, которые они заняли раньше.

— Итак, оккупанты начали подтягивание резервы из Крыма. А в обратном направлении захватчики продолжают вывозить сельскохозяйственную продукцию из Херсона в Крым, — заявили в Оперативном командовании Юг.

В частности, россияне продолжат обстреливать населенные пункты, которые они ранее захватили, чтобы обвинить в этом ВСУ.

Более того, на Каховской ГЭС остается опасность затопления нескольких населенных пунктов.

— В Николаевской области накануне вечером произошли обстрелы Куцурубской и Широковской общин. Также над акваторией Очакова работали подразделения противовоздушной обороны. Пострадавших, по предварительной информации, нет, – отметили в командовании.

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