Росіяни під приводом гумкоридору у морі планують наблизитися до українського берега

Травень, 27 в 18:29

Росіяни, імітуючи бурхливу діяльність з організації так званих гуманітарних коридорів для виведення цивільних іноземних суден, планують наблизитися до українського берега.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

Там наголосили, що росіяни не завершили так звану контртерористичну операцію, яку вони проголосили на початку березня. Ба більше, замінування Чорного моря досі залишається актуальним.

Зараз дивляться

– Тож намагання зіграти на гуманності насправді може бути нічим іншим як можливістю наблизитися до українського берега під прикриттям цивільних суден, а потім вибудувати військовим кораблям з них щит від українських засобів ураження, додали у командуванні.

Крім того, окупанти продовжують обстрілювати Херсонщину та укріплювати позиції, які вони зайняли раніше.

– Окупанти розпочали підтягування резерву з Криму. А в зворотному напрямку загарбники продовжують вивозити сільськогосподарську продукцію з Херсонщини до Криму, – заявили в Оперативному командуванні Південь.

Зокрема, росіяни продовжують обстрілювати населені пункти, які вони раніше захопили, щоб звинуватити у цьому ЗСУ.

Ба більше, на Каховській ГЕС залишається небезпека затоплення кількох населених пунктів.

– В Миколаївській області напередодні ввечері відбулись обстріли Куцурубської та Широківської громад. Також над акваторією Очакова працювали підрозділи протиповітряної оборони. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає, – зазначили у командуванні.