Сотни волонтеров Обороны Полтавы помогают с лекарством военным и гражданским – Тимошенко

Май, 30 в 11:10

Волонтеры центра общественного движения Оборона Полтавы, созданного с первых дней полномасштабной войны, обеспечивают лекарствами и всем необходимым как военных, так и гражданских в круглосуточном режиме.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

По словам Тимошенко, волонтерский центр объединил жителей города и области для бесперебойного обеспечения работы фронтового тыла.

Сейчас смотрят

— Более сотни волонтеров работают 24/7. Команда доставляет критически необходимый провиант и лекарства военным и гражданскому населению, в том числе на оккупированные территории. Именно сюда приезжают тысячи людей в поисках убежища, спасаясь от боевых действий, – отметил он.

В зоне ответственности центра широкий спектр работ – от плетения маскировочных сеток до функционирования логистического отдела, помогающего в перевозке гуманитарных грузов.

— Вся работа центра поделена по направлениям: пошив снаряжения для военных, плетение маскировочных сеток, отделение тактической медицины, сеть складов, аккумулирующих в себе гуманитарную продуктовую помощь, логистический отдел, занимающийся поиском транспорта для перевозки грузов и другие, – рассказал Тимошенко.

Он также добавил, что в волонтерской деятельности по всей стране объединены тысячи людей и бизнесов, работающих ради одной цели – победы над российскими оккупантами.

Как ранее отмечал Кирилл Тимошенко, объем полученной гуманитарной помощи составил 400 тыс. тонн груза.