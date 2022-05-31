Май, 31 в 20:31

Новые пленные российские военные уже не рассказывают СБУ басни об учениях, а прямо говорят, что заранее знали, что будут получать приказы убивать гражданских украинцев.

Служба безопасности Украины выложила видеопризнание пленного российского снайпера, схваченного украинскими защитниками во время боевых действий на территории Волновахского района Донецкой области.

Он рассказал, что военные армии РФ перед тем, как ехать воевать в Украину, подписывают согласие на убийства гражданских.

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— Нам пришел приказ: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. Я написал рапорт 29 числа, некоторые написали отказ. Но замполит сказал: Подпишите рапорта заново. Если не поедете, то вас “на губу” (гауптвахта, – Ред.) отправят, либо просто уволят, – сказал пленник.

В СБУ подчеркнули, что этот россиянин сделал свой выбор – убивать украинцев, чтобы не сидеть в российской тюрьме. Но добавили, что “вероятно, будет сидеть в украинской (тюрьме, — Ред.). Ведь война для него кончилась, он задержан и дает показания СБУ.”

А один из последних перехваченных разговоров российских оккупантов свидетельствует, что они ждут истечения трехмесячного срока, чтобы уехать из Украины. Ведь по законодательству РФ после 90-дневного срока проведения спецоперации они имеют право законно оставить службу.

В то же время из разговора следует, что ротации личного состава для российской армии не будет.