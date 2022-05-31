Травень, 31 в 20:31

Нові полонені російські військові вже не розповідають СБУ байки про навчання, а прямо кажуть, що заздалегідь знали, що отримуватимуть накази вбивати цивільних українців.

Служба безпеки України виклала відео зізнання полоненого російського снайпера, якого схопили українські захисники під час бойових дій на території Волноваського району Донецької області.

Він розповів, що військові армії РФ перед тим, як їхати воювати в Україну, підписують згоду на вбивства цивільних.

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— Нам надійшов наказ: написати згоду, що ми їдемо вбивати мирних громадян України. Я написав рапорт 29 числа, дехто написав відмову. Але замполіт сказав: Підпишіть рапорти заново. Якщо не поїдете, то вас “на губу” (гауптвахта, – Ред.) відправлять або просто звільнять, – сказав полонений.

В СБУ наголосили, що цей росіянин зробив свій вибір – вбивати українців, щоб не сидіти у російській в’язниці. Але додали, що “ймовірно, сидітиме в українській (в’язниці, – Ред.). Адже війна для нього скінчилася, він затриманий та дає свідчення СБУ.”

А одна з останніх перехоплених розмов російських окупантів свідчить, що вони чекають закінчення тримісячного терміну, щоб виїхати з України. Адже за законодавством РФ після 90-денного терміну проведення “спецоперації” вони мають право законно залишити службу.

Водночас з розмови випливає, що ротації особового складу для російської армії не буде.