Российские контрактники ждут конца мая, чтобы сбежать из Украины – перехват СБУ

Май, 29 в 12:45

Российские оккупанты, въехавшие на территорию Украины контрактниками, ждут истечения трехмесячного срока, чтобы выехать из Украины. Об этом говорится в очередном перехваченном СБУ разговоре рашистов.

Отмечается, что в конце мая истекает определенный законодательством РФ 90-дневный срок на проведение “спецоперации”. Поэтому те из них, которые въехали в Украину в феврале, могут “законно” покинуть службу.

В частности, из перехваченного разговора следует, что ротации личного состава не будет.

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— Сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, на**й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке, – говорит рашист другу.

А вот новых желающих воевать найти непросто. Поэтому командование пытается удержать этих вояк.

— Приезжают, агитируют там какими только способами: Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедите, кто тут останется. Пугают, что характеристику испортят в личном деле, но еще ни одного это не остановило.

Ранее СБУ обнародовала признание нескольких российских солдат. Они рассказали, что руководство РФ возвращает своих солдат домой только с ранениями или в гробу. Чтобы не участвовать в преступной войне против Украины, им остается только попасть в плен.