Как оказывать помощь онлайн через платформу єДопомога — инструкция
Платформа єДопомога создана Министерством социальной политики Украины при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и Программы развития ООН в Украине, при финансовой поддержке Швеции с целью обеспечения неотложных потребностей граждан, которые пострадали от российской агрессии.
Проект создан, чтобы объединить возможности страны, международных неправительственных организаций и волонтеров в адресной гуманитарной помощи.
На платформе єДопомога можно не только получить помощь, но и стать благотворителем. О том, как оказать помощь украинцам, пострадавшим от агрессии РФ, через платформу єДопомога — узнавали Факты ICTV.
Как оказать помощь
Для благотворителей функционал платформы єДопомога позволяет получать в собственном кабинете перечень заявок по конкретному региону и выбрать дату выполнения.
Помогать можно онлайн (перерасчет средств) и лично, то есть вы покупаете необходимые продукты и отдаете людям.
Чтобы стать єДопоможцем:
- зайдите на сайт єДопомога и выберите окошко Помочь онлайн;
- пройдите регистрацию — укажите номер телефона, ФИО и страну, в которой находитесь;
Готово! Вы зарегистрированы как благотворитель.
В личном кабинете вы будете видеть перечень заявок от людей, нуждающихся в помощи. Рядом с каждой заявкой вы увидите кнопку Помочь:
- выберите заявку и удобную для вас сумму;
- оплатите подписку єДопомоги и получите чек;
- человек сможет самостоятельно получить товары в магазинах, являющихся партнерами платформы єДопомога;
- получите чек-подтверждение об использовании Подписки єДопомога.
Таким образом система заявок на платформе разделена на две категории — финансовая и помощь по потребностям. Выбирайте, какой способ оказания помощи будет удобнее именно для вас.
Чтобы начать помогать продуктами или вещами, вам нужно выбрать категорию Помощь из рук в руки:
- на сайте єДопомога выберите окошко Помощь из рук в руки;
- зарегистрируйтесь;
- в личном кабинете выберите потребность;
- купите нужные товары;
- передайте их из рук в руки;
- сделайте фото и подтвердите закрытие заявки.