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Факты / Украина / Общество

Как оказывать помощь онлайн через платформу єДопомога — инструкция

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Как оказывать помощь онлайн через платформу єДопомога — инструкция
Фото: Depositphotos

Платформа єДопомога создана Министерством социальной политики Украины при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и Программы развития ООН в Украине, при финансовой поддержке Швеции с целью обеспечения неотложных потребностей граждан, которые пострадали от российской агрессии.

Проект создан, чтобы объединить возможности страны, международных неправительственных организаций и волонтеров в адресной гуманитарной помощи.

На платформе єДопомога можно не только получить помощь, но и стать благотворителем. О том, как оказать помощь украинцам, пострадавшим от агрессии РФ, через платформу єДопомога — узнавали Факты ICTV.

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Как оказать помощь

Для благотворителей функционал платформы єДопомога позволяет получать в собственном кабинете перечень заявок по конкретному региону и выбрать дату выполнения.

Помогать можно онлайн (перерасчет средств) и лично, то есть вы покупаете необходимые продукты и отдаете людям.

Чтобы стать єДопоможцем:

  • зайдите на сайт єДопомога и выберите окошко Помочь онлайн;
  • пройдите регистрацию — укажите номер телефона, ФИО и страну, в которой находитесь;

Готово! Вы зарегистрированы как благотворитель.

В личном кабинете вы будете видеть перечень заявок от людей, нуждающихся в помощи. Рядом с каждой заявкой вы увидите кнопку Помочь:

  • выберите заявку и удобную для вас сумму;
  • оплатите подписку єДопомоги и получите чек;
  • человек сможет самостоятельно получить товары в магазинах, являющихся партнерами платформы єДопомога;
  • получите чек-подтверждение об использовании Подписки єДопомога.

Таким образом система заявок на платформе разделена на две категории — финансовая и помощь по потребностям. Выбирайте, какой способ оказания помощи будет удобнее именно для вас.

Чтобы начать помогать продуктами или вещами, вам нужно выбрать категорию Помощь из рук в руки:

  • на сайте єДопомога выберите окошко Помощь из рук в руки;
  • зарегистрируйтесь;
  • в личном кабинете выберите потребность;
  • купите нужные товары;
  • передайте их из рук в руки;
  • сделайте фото и подтвердите закрытие заявки.
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