Июнь, 01 в 17:31

Платформа єДопомога создана Министерством социальной политики Украины при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и Программы развития ООН в Украине, при финансовой поддержке Швеции с целью обеспечения неотложных потребностей граждан, которые пострадали от российской агрессии.

Проект создан, чтобы объединить возможности страны, международных неправительственных организаций и волонтеров в адресной гуманитарной помощи.

На платформе єДопомога можно не только получить помощь, но и стать благотворителем. О том, как оказать помощь украинцам, пострадавшим от агрессии РФ, через платформу єДопомога — узнавали Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Как оказать помощь

Для благотворителей функционал платформы єДопомога позволяет получать в собственном кабинете перечень заявок по конкретному региону и выбрать дату выполнения.

Помогать можно онлайн (перерасчет средств) и лично, то есть вы покупаете необходимые продукты и отдаете людям.

Чтобы стать єДопоможцем:

зайдите на сайт єДопомога и выберите окошко Помочь онлайн ;

; пройдите регистрацию — укажите номер телефона, ФИО и страну, в которой находитесь;

Готово! Вы зарегистрированы как благотворитель.

В личном кабинете вы будете видеть перечень заявок от людей, нуждающихся в помощи. Рядом с каждой заявкой вы увидите кнопку Помочь:

выберите заявку и удобную для вас сумму;

оплатите подписку єДопомоги и получите чек;

человек сможет самостоятельно получить товары в магазинах, являющихся партнерами платформы єДопомога;

получите чек-подтверждение об использовании Подписки єДопомога.

Таким образом система заявок на платформе разделена на две категории — финансовая и помощь по потребностям. Выбирайте, какой способ оказания помощи будет удобнее именно для вас.

Чтобы начать помогать продуктами или вещами, вам нужно выбрать категорию Помощь из рук в руки: