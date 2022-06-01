Червень, 01 в 17:31

Платформу єДопомога створено Міністерством соціальної політики України за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та Програми розвитку ООН в Україні, за фінансової підтримки Швеції з метою забезпечення нагальних потреб громадян, які постраждали від російської агресії.

Проєкт створений, щоб об’єднати можливості країни, міжнародних неурядових організацій та волонтерів в адресній гуманітарній допомозі.

На платформі єДопомога можна не лише отримати допомогу, а й стати благодійником. Про те, як надати допомогу українцям, які постраждали від агресії РФ, через платформу єДопомога – дізнавалися Факти ICTV.

Зараз дивляться

Як надати допомогу

Для благодійників функціонал платформи єДопомога дозволяє отримувати у власному кабінеті перелік заявок за конкретним регіоном та обрати дату виконання.

Допомагати можна онлайн (перерахунок коштів) та особисто, тобто ви купуєте необхідні продукти та віддаєте людям.

Щоб стати єДопоможцем:

зайдіть на сайт єДопомоги Допомогти онлайн ;

; пройдіть реєстрацію – вкажіть номер телефону, ПІБ та країну, в якій перебуваєте;

Готово! Ви зареєстровані як благодійник.

У особистому кабінеті ви будете бачити перелік заявок від людей, які потребують допомоги. Поруч з кожною заявкою ви побачите кнопку Допомогти:

оберіть заявку та зручну для вас суму;

оплатіть Передплата єДопомога та отримайте чек;

л юдина зможе самостійно отримати товари в магазинах, що є партнерами платформи єДопомога;

отримайте чек-підтвердження про використання Передплати єДопомога.

Таким чином система заявок на платформі розділена на дві категорії – фінансова та допомога за потребами. Обирайте, який спосіб надання допомоги буде зручніший саме для вас.

Щоб почати допомагати продуктами чи речами, вам потрібно обрати категорію Допомога із рук в руки: