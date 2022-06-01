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Факти / Україна / Суспільство

Як надавати допомогу онлайн через платформу єДопомога – інструкція

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Як надавати допомогу онлайн через платформу єДопомога – інструкція
Фото: Depositphotos

Платформу єДопомога створено Міністерством соціальної політики України за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та Програми розвитку ООН в Україні, за фінансової підтримки Швеції з метою забезпечення нагальних потреб громадян, які постраждали від російської агресії.

Проєкт створений, щоб об’єднати можливості країни, міжнародних неурядових організацій та волонтерів в адресній гуманітарній допомозі.

На платформі єДопомога можна не лише отримати допомогу, а й стати благодійником. Про те, як надати допомогу українцям, які постраждали від агресії РФ, через платформу єДопомога – дізнавалися Факти ICTV.

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Як надати допомогу

Для благодійників функціонал платформи єДопомога дозволяє отримувати у власному кабінеті перелік заявок за конкретним регіоном та обрати дату виконання.

Допомагати можна онлайн (перерахунок коштів) та особисто, тобто ви купуєте необхідні продукти та віддаєте людям.

Щоб стати єДопоможцем:

  • зайдіть на сайт єДопомоги та оберіть віконце Допомогти онлайн;
  • пройдіть реєстрацію – вкажіть номер телефону, ПІБ та країну, в якій перебуваєте;

Готово! Ви зареєстровані як благодійник.

У особистому кабінеті ви будете бачити перелік заявок від людей, які потребують допомоги. Поруч з кожною заявкою ви побачите кнопку Допомогти:

  • оберіть заявку та зручну для вас суму;
  • оплатіть Передплата єДопомога та отримайте чек;
  • людина зможе самостійно отримати товари в магазинах, що є партнерами платформи єДопомога;
  • отримайте чек-підтвердження про використання Передплати єДопомога.

Таким чином система заявок на платформі розділена на дві категорії – фінансова та допомога за потребами. Обирайте, який спосіб надання допомоги буде зручніший саме для вас.

Щоб почати допомагати продуктами чи речами, вам потрібно обрати категорію Допомога із рук в руки:

  • на сайті єДопомога оберіть віконце Допомога із рук в руки;
  • зареєструйтеся;
  • в особистому кабінеті оберіть потребу;
  • купіть потрібні товари;
  • передайте їх із рук в руки;
  • зробіть фото та підтвердіть закриття заявки.
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