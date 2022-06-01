Як надавати допомогу онлайн через платформу єДопомога – інструкція
Платформу єДопомога створено Міністерством соціальної політики України за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та Програми розвитку ООН в Україні, за фінансової підтримки Швеції з метою забезпечення нагальних потреб громадян, які постраждали від російської агресії.
Проєкт створений, щоб об’єднати можливості країни, міжнародних неурядових організацій та волонтерів в адресній гуманітарній допомозі.
На платформі єДопомога можна не лише отримати допомогу, а й стати благодійником. Про те, як надати допомогу українцям, які постраждали від агресії РФ, через платформу єДопомога – дізнавалися Факти ICTV.
Як надати допомогу
Для благодійників функціонал платформи єДопомога дозволяє отримувати у власному кабінеті перелік заявок за конкретним регіоном та обрати дату виконання.
Допомагати можна онлайн (перерахунок коштів) та особисто, тобто ви купуєте необхідні продукти та віддаєте людям.
Щоб стати єДопоможцем:
- зайдіть на сайт єДопомоги та оберіть віконце Допомогти онлайн;
- пройдіть реєстрацію – вкажіть номер телефону, ПІБ та країну, в якій перебуваєте;
Готово! Ви зареєстровані як благодійник.
У особистому кабінеті ви будете бачити перелік заявок від людей, які потребують допомоги. Поруч з кожною заявкою ви побачите кнопку Допомогти:
- оберіть заявку та зручну для вас суму;
- оплатіть Передплата єДопомога та отримайте чек;
- людина зможе самостійно отримати товари в магазинах, що є партнерами платформи єДопомога;
- отримайте чек-підтвердження про використання Передплати єДопомога.
Таким чином система заявок на платформі розділена на дві категорії – фінансова та допомога за потребами. Обирайте, який спосіб надання допомоги буде зручніший саме для вас.
Щоб почати допомагати продуктами чи речами, вам потрібно обрати категорію Допомога із рук в руки:
- на сайті єДопомога оберіть віконце Допомога із рук в руки;
- зареєструйтеся;
- в особистому кабінеті оберіть потребу;
- купіть потрібні товари;
- передайте їх із рук в руки;
- зробіть фото та підтвердіть закриття заявки.