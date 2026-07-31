Ночью и утром 31 июля российские войска атаковали Запорожье и четыре района Днепропетровской области.

В Никопольском районе погибли два человека, еще трое пострадали. В Запорожье в результате удара дрона ранения получил 39-летний мужчина.

В то же время в российском Волгограде после серии взрывов возникли пожары на объекте топливно-энергетического комплекса и складах.

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По данным OSINT-аналитиков, под ударом могли оказаться нефтеперерабатывающий завод и логистический центр Wildberries.

Среди других событий — заявление Дональда Трампа о договоренности по разоружению сектора Газа, сомнения президента США относительно передачи Украине технологий производства ракет Patriot и распоряжение проверить все укрытия в Украине.

О главных событиях ночи и утра 31 июля — читай дальше.

Атака на Днепропетровскую область

В течение ночи российские войска более 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и управляемой авиабомбы.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Покровская, Марганецкая и Червоногригорьевская общины. Повреждены предприятие и автомобили.

В результате атак погибли два человека. Еще трое местных жителей получили ранения.

58-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. 51-летний мужчина и 44-летняя женщина будут лечиться амбулаторно.

В Слобожанской общине Днепровского района повреждено административное здание предприятия пищевой промышленности. В Новопокровской общине разрушены лицей, сельский совет и магазины.

В Павлоградском районе под ударом оказалась Троицкая община, где повреждены частные дома.

В Синельниковском районе россияне атаковали Яворницкую и Покровскую общины.

Силы противовоздушной обороны ночью сбили над областью 14 российских дронов.

Удар дрона по Запорожью

Российские войска атаковали беспилотником один из районов Запорожья.

В результате удара ранения получил 39-летний мужчина. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Информация о повреждениях и других последствиях атаки уточняется.

Атака на Волгоград

В ночь на 31 июля в Волгограде и Волгоградской области сообщали о серии взрывов и масштабных пожарах.

Российские власти заявили о возгорании на предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города, а также на складах в Дзержинском районе. Конкретные названия объектов официально не сообщались.

После анализа фото и видео OSINT-проект ASTRA предположил, что одним из пострадавших объектов мог быть логистический комплекс Wildberries на Бузулуцком проезде.

Работу склада временно приостановили, а сотрудников эвакуировали. Логистический центр пока не принимает товары.

Еще одной возможной целью атаки называют нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Волгограднефтепереработка. Официального подтверждения масштабов повреждений нет.

Ракета КНДР могла попасть по Радушному

Российский удар по поселку Радушное под Кривым Рогом 30 июля, в результате которого погибла многодетная семья, мог быть нанесен северокорейской баллистической ракетой.

По данным Reuters, украинские радары зафиксировали траектории полета, характерные для ракет малой дальности KN-23 или KN-24.

Военный источник агентства считает, что во время атаки могли запустить четыре ракеты. Окончательный тип боеприпаса установят после исследования обломков.

Если информация подтвердится, этот удар может свидетельствовать о том, что Россия получила новую партию северокорейских ракет.

Раньше Москва уже применяла KN-23 и KN-24 против Украины, но, по оценкам источника, это произошло впервые почти за год.

В Украине проверят все укрытия

После массированной российской атаки 30 июля премьер-министр Сергей Корецкий поручил проверить все укрытия гражданской защиты в Украине.

Проверки должны провести профильные министерства, государственные службы, областные военные администрации, Киевская городская военная администрация и органы местного самоуправления.

Специалисты должны выяснить, в каком состоянии находятся укрытия и могут ли люди беспрепятственно попасть в них в случае угрозы.

Премьер подчеркнул, что доступ к защитным сооружениям должен быть открыт не только после объявления воздушной тревоги, но и тогда, когда уже известно об угрозе удара.

По его словам, ответственность за доступность укрытий будут нести конкретные чиновники.

Трамп пока не определился с производством ракет Patriot в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не принял окончательного решения о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

По его словам, американская сторона продолжает рассматривать этот вопрос, однако передача технологий требует осторожности.

Заявление прозвучало после встречи Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. Украинский президент сообщил, что стороны обсуждали возможность совместного производства ракет для Patriot и другие оборонные проекты.

Представители компании Raytheon, которая производит систему Patriot, уже побывали в Украине. Компания Lockheed Martin, выпускающая перехватчики PAC-3, тоже готовит визит своих специалистов.

Трамп заявил о договоренности с ХАМАС по разоружению Газы

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его Совет мира якобы достиг договоренности с ХАМАС о полном разоружении сектора Газы.

Согласно предложенному плану, ХАМАС и другие вооруженные группировки должны сдать оружие, отказаться от участия в управлении анклавом и передать контроль над гражданскими вопросами и безопасностью новому палестинскому технократическому правительству.

Планируется создать Национальный комитет по управлению Газой, который будет выполнять функции власти. Процесс демилитаризации может занять от 200 до 250 дней.

После завершения разоружения израильские войска, по словам Трампа, должны покинуть сектор Газа. Безопасность будут обеспечивать международные силы и новая палестинская полиция.

В то же время представитель ХАМАС заявил, что группировка не будет сдавать оружие до полного вывода израильских войск. В Израиле тоже сомневаются, что договоренность будет выполнена.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 619-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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