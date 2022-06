Героическая оборона Украины: европейские политики о 100 днях войны

Июнь, 03 в 18:56

Украина сдерживает полномасштабную агрессию со стороны Российской Федерации уже 100 дней. Около 4 утра 24 февраля российские войска нанесли ракетные удары по украинским городам и начали вторжение на фронте длиной более тысячи километров.

3 июня европейские политики выступили с заявлениями на 100-й день украинского сопротивления и борьбы с агрессией рашистов.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала вторжение России “неоправданным”, написав в Twitter, что “храбрость украинцев вызывает наше уважение и наше восхищение”.

Она сказала, что Европейский Союз поддерживает Украину, и сегодня она встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить поддержку страны.

100 days ago Russia unleashed its unjustifiable war on Ukraine. The bravery of Ukrainians commands our respect and our admiration. The EU stands with Ukraine. Today in Paris, I will discuss with @emmanuelmacron @Europe2022FR the EU’s current & future support to the country. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 3, 2022

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что встретился со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком на 100-й день войны.

Seit 100 Tagen leisten die Ukrainerinnen und Ukrainer Widerstand gegen den russischen Aggressor. 100 Tage Krieg in Europa. Danke dem ukrainischen Parlamentspräsidenten @r_stefanchuk für das Gespräch an diesem traurigen 100. Kriegstag. pic.twitter.com/4HTmoTMevi — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 3, 2022

Представитель Европейского Союза по вопросам безопасности и иностранных дел Жозеп Боррель отметил “бессмысленное разрушение”, повлекшее вторжение России, включая тысячи смертей, миллионы беженцев и тонны заблокированного зерна.

100 days of Russia’s invasion of Ukraine. 100 days of EU strongly supporting Ukraine 100 days causing thousands of deaths and 6.8 million refugees 100 days of senseless destruction with billions worth of damages 100 days of blocked ports & bombed fields, 22M t of grain blocked pic.twitter.com/GxQ5rmN6K2 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 3, 2022

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что “вторжение Путина принесло смерть и разрушение в таких масштабах, каких в Европе не было со времен Второй мировой войны”.

— У этой войны огромные последствия для глобального мира, процветания и продовольственной безопасности.

Она высоко оценила храбрость украинцев и добавила, что пришел момент подтвердить “поддержку героической обороне Украины”, чтобы “гарантировать поражение Путина”.

My statement to mark the first 100 days of the barbaric war in Ukraine pic.twitter.com/mYZQSFi5jZ — Liz Truss (@trussliz) June 3, 2022

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что Польша изначально верила в силу украинского сопротивления.

— Мы гордимся тем, что можем солидарно поддержать украинцев в борьбе с преступной российской агрессией. Ще не вмерла Україна!

Dzisiaj mija setny dzień bohaterskiej obrony Ukrainy. Mówiłem o tym w Kijowie i powtarzam: Polska od początku wierzyła w siłę ukraińskiego oporu. Jesteśmy dumni, że solidarnie możemy wspierać Ukraińców w Ich starciu ze zbrodniczą rosyjską agresją.

Ще не вмерла Україна! — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 3, 2022

Президент Латвии Гитанас Науседа отметил необходимость увеличить объем поддержки Украины во всех сферах. Подчеркнув: Украина выиграет эту войну.