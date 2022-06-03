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Факти / Україна / Суспільство

Героїчна оборона України: європейські політики про 100 днів війни

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Героїчна оборона України: європейські політики про 100 днів війни
Фото: Міноборони

Україна стримує повномасштабну агресію з боку Російської Федерації вже 100 днів. Близько 4-ї ранку 24 лютого російські війська завдали ракетних ударів по українських містах і почали вторгнення на фронті довжиною понад тисячу кілометрів.

3 червня європейські політики виступили із заявами на 100-й день українського спротиву та боротьби проти агресії рашистів.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала вторгнення Росії “невиправданим”, написавши в Twitter, що “хоробрість українців викликає нашу повагу та наше захоплення”.

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Вона сказала, що Європейський Союз підтримує Україну, і що сьогодні вона зустрічається з президентом Франції Еммануелем Макроном, щоб обговорити підтримку країни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що зустрівся зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком на 100-й день війни.

Представник Європейського Союзу з питань безпеки і закордонних справ Жозеп Боррель відзначив “безглузде руйнування”, яке спричинило вторгнення Росії, включаючи тисячі смертей, мільйони біженців і тонни заблокованого зерна.

Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що “вторгнення Путіна принесло смерть і руйнування в таких масштабах, яких у Європі не було з часів Другої світової війни”.

— Ця війна має величезні наслідки для глобального миру, процвітання та продовольчої безпеки.

Вона високо оцінила хоробрість українців та додала, що настав момент підтвердити “підтримку героїчній обороні України”, щоб “гарантувати поразку Путіна”.

Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що Польща від самого початку вірила в силу українського опору.

— Ми пишаємося тим, що можемо солідарно підтримати українців у їхній боротьбі зі злочинною російською агресією. Ще не вмерла Україна!

Президент Латвії Ґітанас Науседа наголосив на необхідності збільшити обсяг підтримки України у всіх сферах. І резюмував: Україна виграє цю війну.

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