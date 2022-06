Героїчна оборона України: європейські політики про 100 днів війни

Червень, 03 в 18:56

Україна стримує повномасштабну агресію з боку Російської Федерації вже 100 днів. Близько 4-ї ранку 24 лютого російські війська завдали ракетних ударів по українських містах і почали вторгнення на фронті довжиною понад тисячу кілометрів.

3 червня європейські політики виступили із заявами на 100-й день українського спротиву та боротьби проти агресії рашистів.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала вторгнення Росії “невиправданим”, написавши в Twitter, що “хоробрість українців викликає нашу повагу та наше захоплення”.

Вона сказала, що Європейський Союз підтримує Україну, і що сьогодні вона зустрічається з президентом Франції Еммануелем Макроном, щоб обговорити підтримку країни.

100 days ago Russia unleashed its unjustifiable war on Ukraine. The bravery of Ukrainians commands our respect and our admiration. The EU stands with Ukraine. Today in Paris, I will discuss with @emmanuelmacron @Europe2022FR the EU’s current & future support to the country. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 3, 2022

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що зустрівся зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком на 100-й день війни.

Seit 100 Tagen leisten die Ukrainerinnen und Ukrainer Widerstand gegen den russischen Aggressor. 100 Tage Krieg in Europa. Danke dem ukrainischen Parlamentspräsidenten @r_stefanchuk für das Gespräch an diesem traurigen 100. Kriegstag. pic.twitter.com/4HTmoTMevi — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 3, 2022

Представник Європейського Союзу з питань безпеки і закордонних справ Жозеп Боррель відзначив “безглузде руйнування”, яке спричинило вторгнення Росії, включаючи тисячі смертей, мільйони біженців і тонни заблокованого зерна.

100 days of Russia’s invasion of Ukraine. 100 days of EU strongly supporting Ukraine 100 days causing thousands of deaths and 6.8 million refugees 100 days of senseless destruction with billions worth of damages 100 days of blocked ports & bombed fields, 22M t of grain blocked pic.twitter.com/GxQ5rmN6K2 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 3, 2022

Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що “вторгнення Путіна принесло смерть і руйнування в таких масштабах, яких у Європі не було з часів Другої світової війни”.

— Ця війна має величезні наслідки для глобального миру, процвітання та продовольчої безпеки.

Вона високо оцінила хоробрість українців та додала, що настав момент підтвердити “підтримку героїчній обороні України”, щоб “гарантувати поразку Путіна”.

My statement to mark the first 100 days of the barbaric war in Ukraine pic.twitter.com/mYZQSFi5jZ — Liz Truss (@trussliz) June 3, 2022

Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що Польща від самого початку вірила в силу українського опору.

— Ми пишаємося тим, що можемо солідарно підтримати українців у їхній боротьбі зі злочинною російською агресією. Ще не вмерла Україна!

Dzisiaj mija setny dzień bohaterskiej obrony Ukrainy. Mówiłem o tym w Kijowie i powtarzam: Polska od początku wierzyła w siłę ukraińskiego oporu. Jesteśmy dumni, że solidarnie możemy wspierać Ukraińców w Ich starciu ze zbrodniczą rosyjską agresją.

Ще не вмерла Україна! — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 3, 2022

Президент Латвії Ґітанас Науседа наголосив на необхідності збільшити обсяг підтримки України у всіх сферах. І резюмував: Україна виграє цю війну.