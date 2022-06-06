Раненого адвоката Маси Найема прооперировали, его состояние тяжелое
Раненого на фронте украинского адвоката Маси Найема прооперировали, его состояние тяжелое.
Об этом сообщил его брат, заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.
По его словам, у брата тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома.
– Брат жив, его прооперировали. У него тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома. Его состояние до сих пор тяжелое, он в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания. Врачи говорят, что следующие несколько суток будут решающими в восстановлении, – написал Мустафа Найем.
Он также поблагодарил врачей и всех, кто помогает брату.
О ранении на фронте Маси Найема стало известно накануне. Впоследствии бойца увезли в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова.
Источник: Мустафа Найем
Фото: Маси Найем