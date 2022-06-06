Июнь, 06 в 10:34

Раненого на фронте украинского адвоката Маси Найема прооперировали, его состояние тяжелое.

Об этом сообщил его брат, заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

По его словам, у брата тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома.

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– Брат жив, его прооперировали. У него тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома. Его состояние до сих пор тяжелое, он в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания. Врачи говорят, что следующие несколько суток будут решающими в восстановлении, – написал Мустафа Найем.

Он также поблагодарил врачей и всех, кто помогает брату.

О ранении на фронте Маси Найема стало известно накануне. Впоследствии бойца увезли в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова.

Источник: Мустафа Найем

Фото: Маси Найем